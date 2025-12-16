工展會2025｜現場直擊精選荀貨推介 $1鮑魚福袋/臘鴨皇、氣泡酒/粉紅酒$10/支 附入場懶人包

第59屆工展會一連24日於銅鑼灣維園舉行，今年設有12個主題展區，逾900個攤位。全場集合大量荀貨，包括各款美食、乾貨、海味、酒類及保健產品等等。Yahoo著數專員日前到現場直擊，為大家整合多個精選購物優惠及活動詳情，去掃貨前一齊睇吓有咩抵買啦！

開鑼狂賞周各款激荀$1產品（只限12月13-20日）

聖誕激抵大放送（只限12月21-28日）

各款$10暖心購產品：

食品飲料、糧油麵食、蔘茸海味湯料及香港名牌廣場區：

同珍 (1B01-02,25-26)

任選各款醬料/調味料$45/5件；特級蠔油$20/支；豬腳薑750g $120/2袋。

榮華食品 (1B12-15)

加瘦鴨膶腸/招牌腸$125/半斤

南北行 (1B48-55)

滋潤湯包套裝$100/5包；一級花菇皇/花中玉菇250g $110/2包。

好棧 (1B42-47)

精選鮑魚套餐$100；各款精選乾貨$100/3件

鴻福堂 (1C24-29)

各款自家湯$200/8包

復興（香港）貿易有限公司 (1C04-05)

任何營多撈麵4袋+蒜香極品炒麵2包+Chitato營多撈麵味薯片1包 優惠價$50

啟泰藥業集團有限公司 (1C21-22)

瑤柱狀元鮑/紅燒狀元鮑(4頭) $90/2罐

壽桃 (1B56-64)

竹昇湯麵套裝(買6送6) $50/6包

吉品鮑魚·麵禮盒套裝 $130/盒

永樂粉麵廠 (1C35)

限時限量搶購：特濃蝦子麵1個裝 $1

廣昌隆 (2C27-28)

頂級臘鴨脾$50/3隻、$100/7隻；凡購買浙江金華火腿一盒($199) 加$1送加瘦臘鴨皇一隻

珠江橋牌 (2C04)

火腿豬肉$30/3件；各款調味料$30/4件

超力 (2C21-22)

超力經典包裝兩用袋組合(15件產品) 優惠價$100；熊井特盛福袋套餐(8件產品) 優惠價$100；CRAFTHOLIC摺疊保溫車套餐(13件產品) 優惠價$350

安記海味 (2B48-57)

會場限定價任選$100/3件、$200/7件；金牌厚花菇$100/3包

李錦記 (2B72-81)

888全鮑車 $888/套；500鮑魚車 $500/套；鮑魚新年福袋$150/套

大和食品公司 (2A23-24)

金華火腿$120/盒；紅燒元貝黑松露$100/7罐

Cheers Innovation HK Ltd. (2A21-22)

東江鹽焗雞$100/2隻；五香滷水鴿$100/3隻

聯記號有限公司 (2B11-16)

特級姬松茸/木耳/白木耳 $100/2包；聯記號x杏花吳記：潮洲牛肉丸/牛筋丸 $100/2包

大埔振興肉丸 (3B70-73)

各款丸類$90/3包

美亞食品 (3B13-16)

無激素伊比利亞豬/年青牛$80/包 買二送一；銀鱈魚$150/2包

美食廣場專區

駿達行貿易有限公司 (6C16-18)

榴槤千層蛋糕 $10/件；姆指生煎包$40/份

貝爾食品公司 (6C38)

海膽/蟹黃小籠包$40/份

龍興食品公司 (6C37)

鮑魚佛跳牆$40/份；台式香腸$20/2條

特色主題展區「Chill飲Chill食」

Chill飲Chill食酒吧

每天3pm派發免費紅/白酒，名額30名；4大經典雞尾酒$30/杯，送玻璃酒杯

偉成洋酒 (4B07)

紅白餐酒/汽酒/無酒精 $30/杯；$50/2杯

瓣瓣掂有限公司 (4B08)

油封鵪鶉腿 $30/2隻；法國藍龍蝦湯$30/杯

第59屆工展會詳情

日期：2025年12月13日（六）至2026年1月5日（一），共24天

開放時間：

12月13日至22日： 11:00 AM – 9:00 PM

12月23日至31日： 11:00 AM – 10:00 PM

2026年1月1日至4日： 11:00 AM – 9:00 PM

1月5日（最後一天）： 11:00 AM – 8:00 PM

註：每日結束前30分鐘停止入場；最後一天提早至結束前1小時。

門票價格：港幣$10

免費入場：

身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場。

由晚上7時起，所有入場人士均可免費入場（展會最後1天（1月5日）除外）。

網上購票：

電子門券於工展會App、八達通App、AlipayHK、支付寶及KKDay內公開發售。

地點及交通方法：

工展會2025於銅鑼灣維多利亞公園舉行。乘搭港鐵前往的市民可於銅鑼灣站E出口，或天后站A2出口，步行約5分鐘即達。

