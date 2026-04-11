【Now新聞台】由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)主辦、康樂及文化事務署(康文署)資助的年度體育盛事——第69 屆體育節舉行開幕典禮暨嘉年華，由港協暨奧委會會長霍震霆博士與康文署署長陳詠雯主禮，為一連串精彩活動揭開序幕。本屆體育節以「一線牽 全城動」為主題，把運動帶入社區，推廣全民運動。

體育節嘉年華一連兩天(4月11及12日)於九龍公園體育館舉行，現場設有十多項精彩有趣的運動試玩體驗，並有豐富的舞台表演及運動示範，讓公眾一站式投入不同項目。港隊吉祥物「堅仔」亦會現身與市民互動，同享運動的樂趣。

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霍震霆博士致辭時表示：「今屆體育節在全港各區舉辦超過50項多元化的體育活動，實踐『全民運動』目標。我們期望透過豐富的運動體驗，激發大眾嘗試不同運動，並養成規律運動習慣，為香港社會注入正能量。」

港協暨奧委會委任曾湛元(籃球)、林依諾(乒乓球)和陳晞文(滑浪風帆)為本屆體育節大使，他們將親身參與不同體育活動，分享自身運動經歷，鼓勵大眾培養健康生活習慣。

4月至8月期間，港協暨奧委會聯同各體育總會舉行多元化的體育活動，適合不同年齡人士參與，無論是運動愛好者、運動新手還是一家大小，均可體驗多元運動樂趣。當中五個重點活動分別為「足毽同樂日」、「楚河漢界 · 智匯香江」、「親子運動會2026」、「城市體育嘉年華」和「VRC 夏日浪花祭」，市民可免費參加。

此外，「港協暨奧委會獎勵計劃及青少年獎勵計劃2025」頒獎典禮緊接於體育節開幕典禮後舉行，港協暨奧委會撥出超過港幣360萬元獎金予各體育總會，表揚他們過去一年在體育發展上的貢獻。

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