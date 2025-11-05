第八屆中國國際進口博覽會 CIIE 進博會 三菱電機

第八屆中國國際進口博覽會(CIIE)於昨起至下周一(10日)在上海舉行。進博會是世界上首個以進口為主題的國家級展會。今屆有155個國家、地區及國際組織代表參與，展示461項新產品、新技術及新服務，不少領軍企業首次參展，帶來首秀新產品。本屆進博會拓展現代產業新賽道，涉及低空經濟、人形機器人等新產業，以及新一代信息技術與AI、綠色低碳等。國務院總理李強發表主旨演講，指當前單邊及保護主義盛行，擾亂世界經濟，中國會堅持平等互利合作、擴大進口和世界分享中國超大市場規模。

不久前召開的二十屆四中全會，為未來5年中國發展擘畫藍圖，當中提到堅定不移擴大高水平對外開放的中國，將為百年變局下的世界經濟持續注入更多穩定性和確定性。

過去七屆進博會，約3,000項新產品、新技術、新服務在這裡展示，與14億多人口不斷升級的消費需求對接，激發市場、投資和產能；累計吸引境外參展商2.3萬家次，意向成交額超5,000億美元，讓高度融入全球產業價值鏈的中外企業溝通合作，共同應對國際市場波動困局。其中美國企業參展面積連續7年保持第一，加拿大、馬來西亞、新西蘭、挪威、秘魯等國參展企業規模創歷史新高。

展示461項新產品

第八屆進博會展示的461項新產品，包括全球首發小直徑可控擴張血管支架和新款制藥專用X光機、亞洲首秀可應對嚴苛腐蝕環境的快乾塗料和人工智能助聽器，以及中國首展的鋰離子電池導電添加劑等。

除了低空經濟、人形機器(包括海克斯康即將全球首發的工業場景人形機器人AEON)及AI等，進博會亦引入銀髮經濟、冰雪經濟、體育經濟、汽車文旅等新題材，並導入數字消費以及健康消費等新平台。有參展商表示，這裡匯聚了全球目光和需求，讓產品和服務跳過傳統意義上拓展市場所需的漫長周期，在最短時間內完成從「展品」到「商品」的跨越。

進博會 盧旺達館

擴容非洲產品專區

本屆進博會共有155個國家、地區及國際組織參與；當中包括來自123個共建「一帶一路」國家的企業，同比增長23.1%。至於參展的境外企業則有4,108家，其中來自最不發達國家的企業達163家，同比增長23.5%。為擴大對最不發達國家的單邊開放，擴容非洲產品專區，支持非洲建交國用足用好100%稅目產品零關稅政策，非洲企業參展數量同比增長80%。今屆展覽面積逾43萬平方米，規模再創新高。

總理李強 進博會

李強︰單邊主義嚴重擾亂世界經濟

總理李強發表主旨演講，指進博會是中國推進高水平開放的平台，亦是中國連接世界的重要橋樑。他並稱，目前單邊主義、保護主義盛行，嚴重擾亂世界經濟，強調中國會堅持平等互利，維護國際公平正義。

李強指中國堅持以開放包容，分享中國超大市場規模。他表示今年以來，關稅成為了熱詞，各種形式的脫鈎斷鏈，而中國人講求的是「君子愛財，取之有道」，愈是在世界經濟放緩、國際紛爭加劇的時候，大家愈要堅持平等互利合作、擁抱自由市場、自由貿易。他指四中全會通過的「十五五規劃」建議，中國將推動經濟高質量發展，堅定不移擴大對外開放，「著力擴大國內需求，特別是提振消費，充分釋放14多億人口大市場的內需動力，同時我們在數字、綠色、智能等領域，加快培育壯大。我們中國的宏觀政策、改革措施，將會圍繞這個規劃目標加力增效，推動經濟增長穩定。5年以後，中國的經濟規模有望超過170萬億元。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/第8屆進博會上海開幕-李強-和世界分享中國超大市場規模/615594?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral