胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
第82屆威尼斯影展登場 舒淇執導處女作「女孩」入圍受矚目
（法新社威尼斯27日電） 第82屆威尼斯影展今天登場，來自世界各地的21部影片將角逐備受矚目的金獅獎，其中包括台灣影后舒淇自編自導首部長片「女孩」，以及韓國名導朴贊郁的新作「徵人啟弒」。
除了星光熠熠與奢華的氛圍，今年參展作品中不乏可能引發熱議的影片，像是突尼西亞導演卡勞瑟爾．賓‧漢耶（Kaouther Ben Hania）拍攝的加薩走廊（Gaza Strip）題材電影「海因德拉吉布之聲」（The Voice of Hind Rajab，音譯）。
第82屆威尼斯影展開幕前，一群義大利電影從業人員呼籲主辦單位不應對加薩戰事保持沉默，並且預定30日在利多島（Lido）發起抗議活動。
影展藝術總監巴伯拉（Alberto Barbera）接受法新社訪問時表示，他觀察到導演們「回歸現實」。
巴伯拉走在紅毯上談到：「如今的導演正在反思全世界每天困擾著我們的重大議題，從戰爭到核武焦慮重現，顯然還有加薩和巴勒斯坦遭占領，以及世界各地再度崛起的獨裁政權。」
他還說：「這個影展顯然不是與世隔絕的泡沫…而是願意關注我們周遭發生的一切。」
睽違威尼斯影展20年的韓國導演朴贊郁（Park Chan-wook）這次以「徵人啟弒」（No Other Choice）強勢回歸，該片講述一名遭解僱的造紙廠職員走上殺人不歸路。
朴贊郁曾以「親切的金子」（Lady Vengeance）在2005年威尼斯影展獲獎。
而台灣出生的名模、女演員舒淇則以導演處女作「女孩」角逐金獅獎。
威尼斯影展下週將放映卡勞瑟爾．賓‧漢耶依據真實事件改編、備受關注的新片「海因德拉吉布之聲」。
這部片講述一位5歲巴勒斯坦女孩去年試圖逃離加薩時，和家人一同遭以色列軍隊殺害的悲劇。該片還引用了女孩向緊急救援人員求救的真實錄音。
