第82屆威尼斯影展 中國女星辛芷蕾奪影后

（法新社威尼斯6日電） 中國女星辛芷蕾憑藉導演蔡尚君作品「日掛中天」獲頒第82屆威尼斯影展最佳女演員獎。辛芷蕾早已在中國征服廣大觀眾，這次獲獎可以說是首度在歐洲獲得重大肯定。

39歲的辛芷蕾在片中飾演一名試著與昔日戀人重修舊好的女子，她的前情人曾替她揹黑鍋入獄服刑。

她在發表獲獎感言時表示：「你看，今天我終於站在這兒了，能站在這個世界級的舞台上。」

「和那麼多來自世界各地的頂級女演員們同台競技並且得到這個獎，我為自己感到驕傲。」