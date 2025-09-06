第82屆威尼斯影展 「父母姐弟」獲金獅獎

（法新社威尼斯6日電） 美國資深導演吉姆賈木許（Jim Jarmusch）探討失能家庭的作品「父母姐弟」，今天在第82屆威尼斯影展奪下金獅獎，而關於加薩戰爭的揪心紀錄劇情片「欣德拉賈布之聲」則拿下主競賽評審團大獎。

吉姆賈木許執導的「父母姐弟」（Father Mother Sister Brother）由凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、亞當崔佛（Adam Driver）和湯姆威茲（Tom Waits）領銜主演。本片以幽默詼諧方式描繪尷尬與罪惡感，獲得普遍好評。

而由美國導演亞歷山大潘恩（Alexander Payne）領銜的威尼斯影展評審團並未將金獅獎頒給「欣德拉賈布之聲」（The Voice of Hind Rajab），可能會令反對加薩戰爭的人士大感失望。

真人真事改編的電影「欣德拉賈布之聲」，講述去年遭以色列軍隊殺害的巴勒斯坦5歲女童的故事，今天獲頒主競賽評審團大獎。