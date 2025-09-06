第82屆威尼斯影展 義大利男星托尼瑟維洛登影帝

焦點

（法新社威尼斯6日電） 義大利男星托尼瑟維洛（Toni Servillo）憑藉名導保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）的電影「恩典」（La Grazia），今天在第82屆威尼斯影展上抱回最佳男演員獎。

托尼瑟維洛在電影中飾演一位面臨道德困境、堅守原則的政治人物，演技令觀眾驚豔。

美國導演沙夫戴（Benny Safdie）執導的「粉碎機」（The Smashing Machine）今天奪下最佳導演獎。

這部感動人心的電影，講述1990年代末期綜合格鬥（MMA）先驅柯爾（Mark Kerr）的故事，由好萊塢男星巨石強森（Dwayne Johnson）主演。

由備受讚譽的義大利紀錄片導演吉安弗蘭科羅西（Gianfranco Rosi）執導的「雲層之下」（Below the Clouds）則贏得評審團特別獎，這部作品以華麗的影像詠嘆拿坡里風貌。

