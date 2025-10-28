等了33年終於宣布脫單！黃小愛曝男友模樣

▲黃小愛今（28）日宣布交男友的好消息，還直呼等了33年終於脫單，曬出多張甜蜜合照，害羞曝光男友的模樣，還有兩人貼臉接吻照，直接大放閃。（圖／黃小愛IG@littlelove0304）

[NOWnews今日新聞] 跨性別網紅黃小愛以模仿女性角色聞名，幽默風格深受粉絲喜愛。而今（28）日她突然在Instagram宣布好消息，開心喊「我交男友了」，還直呼「33年終於出現了」，並曬出多張甜蜜照，不只有擁抱、貼臉，還有親吻等，男友還直接男友力爆棚的單手把她扛到肩上，甜蜜模樣讓粉絲們看到後也都紛紛獻上祝福。

黃小愛在今日於IG曬出多張與男友的甜蜜合照，寫下：「我交男友了，33年，他終於出現了！哈哈哈哈哈哈哈哈哈好害羞」，難掩她的激動心情。照片中，雖然男友都沒有露臉，但每一張都透露出滿滿甜蜜，第一張就是黃小愛拿著紅玫瑰花束，燦笑抱著男友，黃小愛還公開男友告訴她的花語，「是日本永生玫瑰，我選它是因為它不會凋謝，就像我想對妳說的這份心意一樣不是一時的」。

廣告 廣告

▲黃小愛分享多張與男友的甜蜜合照。（圖／黃小愛IG@littlelove0304）

黃小愛分享男友甜蜜照 網友獻祝福：幸福中女人最美

除此之外，黃小愛也分享跟男友一起拍的拍貼照，有甜蜜親吻、背後擁抱、還有俏皮互抓臉的模樣；最後一張則是男友把她扛在肩上的對鏡自拍，甜蜜模樣讓粉絲都紛紛獻上祝福，「妳值得一切的美好」、「恭喜小愛！妳絕對值得被好好對待，感動～～」、「幸福中的女人最美！好替妳開心」等。

黃小愛常為跨性別議題發聲 隆乳後曾因母親話語受傷

黃小愛是位跨性別網紅，常常為跨性別相關議題發聲。而她以模仿女性角色聞名，模仿過蔡佩珊、Cindy老師、阿桃等人，還曾創下單支影片點閱率就破百萬的紀錄，幽默風格深受粉絲喜愛。

而她在2024年初開始減肥，成功在幾個月內就減掉30多公斤，並進行了隆乳手術。瘦身成功後，黃小愛也變得更加有自信，也因此更常分享自己的辣照到社群平台。不過她也自爆隆乳後於新年回高雄老家過年時，媽媽以為她復胖，她就坦白自己隆乳，媽媽就驚呼「搞得男不男女不女」，讓她一度很傷心，但她馬上調適好心情，依然對自己的身材非常滿意。

資料來源：黃小愛IG

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／唐振剛認了閃兵！今新北檢自首 375字聲明道歉：良心不安

唐振剛爆閃兵！曾是男團Energy第6名團員 心虛認偽造高血壓證明

陳零九閃兵避風頭！深夜緊牽啾啾、0遮掩玩親親 不忘談戀愛甜爆