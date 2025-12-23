等效 75mm-100mm 連續光變望遠新王？小米 17 Ultra 兩億畫素遠攝搭載 3 片玻璃鏡片

繼外觀公開之後，小米 17 Ultra 的 Leica APO 望遠相機現在也確認了大部分細節。它將配備一顆 1/1.4 英寸的 200MP 感光元件，同時搭載由 3 片玻璃（在手機中罕見）、5 片塑膠鏡片組成的雙浮動鏡組。該鏡組能在等效 75mm 至 100mm 的焦段內實現連續光學變焦，號稱一鏡「全覆蓋四大黃金人像焦段」（75mm、85mm、90mm 和 100mm）。

實際上，在近幾年的 Xperia 旗艦手機上我們已經看到過類似的短行程連續光學變焦。但 Sony 的方案裡並沒有出現過大尺寸 CMOS，所以小米 17 Ultra 這次的表現如何更加讓人期待。除了大幅強化的遠攝外，17 Ultra 的主相機確定會採用「光影獵人 1050L」感光器（大概率是訂製款 OmniVision OV50X）。它的大小為 1 英寸，像素數 50MP，主打 LOFIC 高動態技術，有望改善高反差暗光環境中的光影細節還原。

