等足30年 41歲生田斗真如願做歌手唱好新劇

【on.cc東網專訊】41歲日本男星生田斗真，夥拍青春女星上白石萌歌合演的新劇《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，將於本月10日播出。入行30年的他，宣布進軍樂壇，為劇集唱主題曲《Super Romance》。

生田的處男歌，由著名創作男歌手岡村靖幸炮製。他表示對唱歌這個新挑戰，感到非雀躍興奮，並作為超齡新人，希望外界多多指教。生田當年加入前尊尼事務所出道，但有別同門師兄弟，他主力拍戲，如今終於如願做歌手。

