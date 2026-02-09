黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
筍工推介｜旅遊界最強筍工！全費贊助飛日韓賞櫻：包機票行程＋率先試玩隱世景點！
想在2026年來一場說走就走的賞櫻之旅，但又擔心機票住宿太貴？Klook最近宣布公開招募「旅遊界最強筍工」—— Chief Spring Officer (CSO) 首席賞櫻專員！這份工作不僅能讓你名正言順地在櫻花樹下「開工」，最誘人的是由Klook全費贊助機票及行程支出，讓你於3月至4月期間飛往日韓深度試玩，絕對是所有旅遊愛好者夢寐以求的夢幻職缺，即睇主要工作和報名詳情！
這份工作的核心任務，就是化身專業賞櫻達人，為香港人搜羅第一手的追櫻情報。獲選者將於2026年3月20日至4月10日期間，遊走日韓各大熱門及隱世打卡點。你不需要處理瑣碎的行政工作，你的「辦公室」可能是充滿京都氣息的網紅Cafe，或者是開滿櫻花的溫泉酒店。你需要做的就是親身體驗各類JR Pass、導覽一日遊，並在社交平台分享最真實、不中伏的旅遊指南。這種能邊旅行邊賺取難忘經歷，同時還有機構承包所有開支的機會，在旅遊界實屬罕見。
主要任務包括：
即時情報： 在社交平台發放第一手櫻花盛開進度，緊貼最新賞櫻資訊！
深度試玩： 親身體驗各類 JR Pass、溫泉酒店、導覽一日遊及網紅打卡 Cafe等，確保推介的體驗絕不中伏！
發掘隱世秘境打卡： 尋找鮮為人知的隱世賞花地點，避開人潮，影出最有質感打卡相！
如果你自問是賞櫻高手，且熱愛在網絡上分享生活，就千萬不要錯過這次招募。報名程序非常簡單且充滿創意，申請者需於 Instagram 或 Threads 發佈一個專業或具創意的賞櫻旅遊貼文（Carousel Post 或 Reels 皆可），並加上指定的 Hashtag #KlookChiefSpringOfficer 以及 Tag @klookkreator、@klooktravel 與 @klookhk。最後，記得填妥官方報名表格完成正式登記。招募截止日期為2026 年2月12日，如果你本身已經有春季出遊計劃或對日韓旅遊瞭如指掌，錄取機會將會大增。
同場加映：2026櫻花季早鳥優惠
Klook推出的「春日・櫻該浪漫」企劃，以極高性價比規劃你的賞櫻行程。今年的優惠力度非常大，涵蓋了日、韓、台三地的精選一日遊，部分產品甚至低至半價。
日韓台精選行程： 台灣武陵農場一日遊現正推出半價優惠；日本方面，伊豆河津櫻搭配士多啤梨採摘的行程亦有8折；而韓國濟州島的櫻花與油菜花限定團則低至75折。
交通與住宿： 透過PayMe預訂日本JR及新幹線可享低至8折，而台灣高鐵更有買一送一的海外旅客專屬優惠。住宿方面，逢星期一預訂全球酒店更有機會獲得85折，最高即減$350。
更多著數文章：
其他人也在看
【Sanrio Gift Gate】網店買2件正價商品即享88折（即日起至11/02）
Sanrio Gift Gate網店送上限定驚喜，由2月9至11日，於Sanrio Gift Gate 網店購買2件或以上正價商品，結帳前輸入優惠碼「26VD88」即可享88折優惠！
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
農曆新年好去處｜深圳東莞3天純玩親子團人均$869起！玩轉3大樂園包食6餐：觀瀾卡魯冰雪世界＋深圳野生動物園＋東莞海立方環遊城
農曆新年將至，各位爸媽是不是開始頭痛帶小朋友去哪裡「放電」？想北上玩幾日，但發現單買樂園門票加起來價格不菲，又要煩惱交通接駁？KKday最近推出的「深圳東莞3天純玩親子團」絕對可以解決這兩大煩惱！行程專為親子設計，一個價錢已經重本包覽3大熱門樂園門票，由冰雪世界玩到野生動物園，再潛入海洋世界。3天行程還包含4大特色正餐以及2餐酒店自助早餐，最貼心是安排連續兩晚入住同一間酒店，不用每日收拾行李搬酒店，真正做到輕鬆純玩。新年黃金檔期團位一向搶手，記得提早為自己和小朋友預留一個「3天玩盡3大樂園」的假期吧！
在日本人心目中，東京之中最喜歡的街道是哪裡呢？
最受外國旅客中歡迎的觀光區－東京。作為日本的首都，因此許多人可能會優先選擇到東京旅行。東京其實又可以細分中心的23區（77個地區）以及39個市町村。跟歐美相較，土地面積雖然不算廣大，但之中卻有100個以上的區域相鄰。 而對外國旅客來說其中最受歡迎的觀光地區就屬新宿、澀谷與淺草周邊了。不過，究竟在日本土生土長的日本人心目中，最喜愛的街區又會是哪裡呢？這次訪問了五位日本人，請教他們喜愛的東京街區。讓我們看看在日本人心目中，東京是個什麼樣的街道吧！
仙台出發約1小時！宮城「鳴子溫泉鄉」交通方式、周遊券、溫泉住宿、美食＆伴手禮【保存版】
在日本的10種溫泉泉質中，「鳴子溫泉鄉」就擁有8種泉質，是相當少見的溫泉鄉。此溫泉鄉有「鳴子溫泉」、「中山平溫泉」等5個溫泉聖地，是東北數一數二的知名觀光景點。其中的鳴子溫泉是觀光名勝景點，溫泉街上除了有溫泉設施，還有鱗次櫛比的伴手禮店與餐飲店。這回要大家介紹的是，小編精選出的5個景點，除了有到鳴子溫泉鄉令人想走訪的溫泉聖地之外，還有順路能前去的地方。
香港高鐵車票優惠｜福田站買一送一、減$500優惠碼！西九最新直達站點：南京、無錫、合肥等＋預約方法
高鐵香港段作為香港往返中國內地最快速的陸路跨境交通工具，自從開通以來，一直方便兩地旅客出行！最近港鐵表示，高鐵香港段自1月26日起新增16個站點，包括南京、無錫、合肥等多個華東地區重點城市，令西九龍站出發列車的直達站點增至110個。今次調整亦增加西九龍站往來上海虹橋臥鋪列車的服務日數、提升往來廣州南站的班次，以及加強往來潮汕、廈門及福州等地的高鐵服務，以後港人前往內地更為方便！
容羨媛分享媽媽加拿大入急症室經歷 住院5日埋單約23萬港元：呆咗
前TVB節目《東張西望》主持容羨媛於2024年結束與TVB 16年賓主關係，一家四口移居加拿大溫哥華，搖身一變成KOL
郭少芸北上4年感悟「香港步伐慢慢掉隊」 網民唔客氣︰香港藝人都掉隊
唔少藝人北上發展事業之外，直情連生活重心都轉到內地。57歲嘅郭少芸曾經係「TVB御用潑婦」，近年工作由演戲轉到內地直播帶貨等方向
向佐自嘲「原生家庭有問題」 人生只能走下坡 被同場嘉賓明寸做咩都唔掂
電影大亨向華強同太太陳嵐嘅大仔向佐，近年主力喺內地發展，試過自資出品電影《門前寶地》但飽受負評。
父子齊跑馬拉松 近藤真彥結婚32年罕晒親子照
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥，出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍拖，1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公開親
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
錦綉花園失水｜水務署指業主要求署方更換水管本末倒置 屋苑大部分水管不屬地契特別條款範圍
【Now新聞台】元朗錦綉花園失水事件，業主聯會不滿水務署未能釐清失水源頭及責任，計劃周二向發展局請願，要求局方介入。水務署指聯會說法失實，重申地契特別條款列明只負責由政府鋪設，並且位處道路已移交政府的屋苑內部水管。 水務署指，錦綉花園範圍內大部分水管由土地承批人鋪設，當年建造錦綉花園時，署方只是在屋苑出入口及附近道路下鋪設小部分供水喉管，相關道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府，不屬地契特別條款適用範圍，換言之，由用戶或註冊代理人負責維修。水務署指，錦綉花園小業主權益聯會一再將負責規管的署方錯誤定性為責任方，並不斷要求署方承擔保養維修責任是本末倒置，應停止發放不實資訊。而署方委託的獨立專家小組已展開工作，分析失水及部署喉管復修，爭取在四月有初步結果。#要聞
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
「認字特警」突然暴瘦面色蠟黃 曾一度冇工開後悔入行
49歲藝人李天翔入行初期於兒童節目《閃電傳真機》及《至NET小人類》中擔任主持，憑「認字特警」而為人熟悉...
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。