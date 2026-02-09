Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

筍工推介｜旅遊界最強筍工！全費贊助飛日韓賞櫻：包機票行程＋率先試玩隱世景點！

想在2026年來一場說走就走的賞櫻之旅，但又擔心機票住宿太貴？Klook最近宣布公開招募「旅遊界最強筍工」—— Chief Spring Officer (CSO) 首席賞櫻專員！這份工作不僅能讓你名正言順地在櫻花樹下「開工」，最誘人的是由Klook全費贊助機票及行程支出，讓你於3月至4月期間飛往日韓深度試玩，絕對是所有旅遊愛好者夢寐以求的夢幻職缺，即睇主要工作和報名詳情！

這份工作的核心任務，就是化身專業賞櫻達人，為香港人搜羅第一手的追櫻情報。獲選者將於2026年3月20日至4月10日期間，遊走日韓各大熱門及隱世打卡點。你不需要處理瑣碎的行政工作，你的「辦公室」可能是充滿京都氣息的網紅Cafe，或者是開滿櫻花的溫泉酒店。你需要做的就是親身體驗各類JR Pass、導覽一日遊，並在社交平台分享最真實、不中伏的旅遊指南。這種能邊旅行邊賺取難忘經歷，同時還有機構承包所有開支的機會，在旅遊界實屬罕見。

主要任務包括：

即時情報： 在社交平台發放第一手櫻花盛開進度，緊貼最新賞櫻資訊！

深度試玩： 親身體驗各類 JR Pass、溫泉酒店、導覽一日遊及網紅打卡 Cafe等，確保推介的體驗絕不中伏！

發掘隱世秘境打卡： 尋找鮮為人知的隱世賞花地點，避開人潮，影出最有質感打卡相！

如果你自問是賞櫻高手，且熱愛在網絡上分享生活，就千萬不要錯過這次招募。報名程序非常簡單且充滿創意，申請者需於 Instagram 或 Threads 發佈一個專業或具創意的賞櫻旅遊貼文（Carousel Post 或 Reels 皆可），並加上指定的 Hashtag #KlookChiefSpringOfficer 以及 Tag @klookkreator、@klooktravel 與 @klookhk。最後，記得填妥官方報名表格完成正式登記。招募截止日期為2026 年2月12日，如果你本身已經有春季出遊計劃或對日韓旅遊瞭如指掌，錄取機會將會大增。

同場加映：2026櫻花季早鳥優惠

Klook推出的「春日・櫻該浪漫」企劃，以極高性價比規劃你的賞櫻行程。今年的優惠力度非常大，涵蓋了日、韓、台三地的精選一日遊，部分產品甚至低至半價。

日韓台精選行程： 台灣武陵農場一日遊現正推出半價優惠；日本方面，伊豆河津櫻搭配士多啤梨採摘的行程亦有8折；而韓國濟州島的櫻花與油菜花限定團則低至75折。

交通與住宿： 透過PayMe預訂日本JR及新幹線可享低至8折，而台灣高鐵更有買一送一的海外旅客專屬優惠。住宿方面，逢星期一預訂全球酒店更有機會獲得85折，最高即減$350。

>>Klook優惠頁按此<<

