港大 AI 模型辨識精子受精能力
筠熹嗨喊要劈腿 樂天女孩啟程美國巡演
[NOWnews今日新聞] 「樂天女孩」八位成員包含隊長曲曲、副隊長筠熹，以及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂，26日正式搭機飛往美國，將自西岸出發一路巡演至東岸，創下台灣啦啦隊參與美國職棒最多場次紀錄，筠熹跟琳妲還自備「台灣泡麵」要省錢，筠熹更興奮直呼：「真的超期待，要劈腿什麼都沒問題！」曲曲則因激動整晚失眠，腦中不斷模擬應援畫面。
行前準備小巧思 展現台灣應援文化
穎樂笑稱已鎖定當地人氣漢堡「In-N-Out」，琳妲與筠熹則特別準備台灣泡麵：「因為那邊餐飲很貴！」直言泡麵是小資女的最佳省錢法寶，女孩們也不忘保持幽默感，筠熹更自信表示：「要劈腿、要表演什麼都沒問題！」展現滿滿活力與準備。
此次美國行的最大亮點是「台灣日」活動，筠熹強調台灣獨特的應援方式本身就是舞台上最吸睛的元素，她們希望透過演出，把熱情帶到國際舞台，讓更多人看見台灣啦啦隊的魅力，她也幽默補充：「筋骨軟的部分沒問題！」引發全場笑聲。
應援闖關之旅 女孩最想做「這些事」
首站將在運動家隊主場登場，接著一路向東展開「應援闖關之旅」，曲曲表示最想做的事是「參觀球衣」，而小紫則迫不及待「準備好信用卡要大買球衣」。雖然美國球場規模遠大於台灣，但曲曲強調自己是滿滿的期待與興奮，樂天女孩們勢必將台灣熱情帶上大聯盟舞台，成為矚目焦點。
