筲箕灣放蛇打擊白牌車 拘2本地司機扣兩車包括Tesla

【on.cc東網專訊】港島區警員今日(3日)展開打擊非法載客取酬(俗稱「白牌車」)的行動。行動中，警員喬裝為乘客，透過網上平台相約在筲箕灣，分別登上兩輛私家車，到達目的地後，拘捕兩名分別為49歲及61歲的本地男司機涉嫌「以利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛 」，涉案的兩輛車輛亦被扣留檢驗。

執法部門呼籲市民應該選用合法的公共交通工具，如果相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者保險就可能失效， 一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人都會失去應有的保障。根據道路交通條例，私家車必須領取相關許可證才可以取酬載客，違例者首次定罪可被處罰港幣一萬元及監禁六個月，再次干犯可被處罰港幣2.5萬元及監禁12個月，另外涉案車輛亦會暫時被吊銷車輛牌照及扣押6個月。

