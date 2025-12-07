筲箕灣東威大廈單位充電器過熱失火 兩老婦送院

筲箕灣東大街59至99號東威大廈3座一單位冒出濃煙。(FB影片截圖)

筲箕灣有住宅發生火警。今日（7日）下午2時56分，警方接獲報案，指筲箕灣東大街59至99號東威大廈3座一單位冒出濃煙。消防到場約20分鐘後將火撲熄。火警中，約60人自行疏散到安全位置；一名78歲老婦走火警時吸入煙霧不適、另一名79歲老婦則胸口痛，二人清醒由救護車送往東區醫院治理。據悉傷者為大廈住戶，並非居於涉事單位。

現場消息指，涉事單位當時無人在內，戶主趕返助查。經消防及警方初步調查，相信單位一充電器過熱導致起火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。



