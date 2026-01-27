香港餐飲業結業潮持續，再有一間陪伴街坊成長的老店宣佈告別。位於筲箕灣東大街、擁有超過30年歷史的「金城·漁」，近日在社交平台發佈結業通告，宣佈將於1月31日正式結束營業。 這間素有「漁民飯堂」美譽的小店，以新鮮龍躉及焗豬扒飯聞名，消息一出令不少街坊大感惋惜。想把握最後機會品嚐，即睇內文推介！

屹立東大街逾30年 職員透露：唔係租約問題

「金城·漁」位於筲箕灣東大街東威大廈地下，由一對水上人姐妹經營。由於店主對水上人的飲食習慣瞭如指掌，多年來一直堅持選用新鮮食材，建立了深厚的街坊情誼。對於突如其來的結業消息，店方形容是「艱難的決定」，並表示會永遠銘記與食客的情誼。 雖然坊間常將結業歸咎於加租，但有職員透露今次決定「唔係租約問題」，為這家老店的告別添上一抹淡淡的無奈。

筲箕灣30年老字號「金城·漁」1.31結業！漁民飯堂告別 必食新鮮龍躉炒河/懷舊焗豬扒飯（圖片來源：FB官方專頁）

最後召集！必食鎮店「新鮮龍躉飯」＋關注組推介焗豬

來到「金城·漁」，怎能不試其招牌海鮮？店舖早年憑藉「新鮮龍躉碟頭飯」一舉成名，後來推出的「龍躉炒河」更是不少食客的心頭好，一直堅持用新鮮龍躉做食材是其最大賣點。除了海鮮，這裡的焗豬扒飯亦相當高質，更曾獲「香港焗豬扒飯關注組」成員點評。雖然有食客認為豬扒份量略細，但大讚其醬汁出色，形容是「微時八九十年代的味道」，值得一讚。 另外，嚤囉雞扒飯也是另一款獲讚賞的人氣之選。

筲箕灣30年老字號「金城·漁」1.31結業！漁民飯堂告別 必食新鮮龍躉炒河/懷舊焗豬扒飯（圖片來源：FB截圖）

街坊嘆不捨：由細食到大 網民趕尾班車懷緬

面對老店即將拉閘，不少街坊紛紛留言表達不捨。有人感嘆「金城真係由細食到大，陪住我成長」，亦有人表示會懷念這裡的早餐和晚餐。更有熟客在結業前夕特意去光顧，表示「今日先再食左焗豬，唔捨得」。 雖然也有意見指出店舖新裝修後水準有所下滑，但這間「東大街名店」始終承載了該區多年的飲食記憶。店方亦在通告中發出最後邀請：「在結業前的這段時間歡迎大家回來走走，讓我們親口向你說聲謝謝」。

金城·漁

地址： 筲箕灣東大街東威大廈地下3號舖（地圖按此）

結業日期： 2026年1月31日

