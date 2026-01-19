茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際

去茶餐廳食飯，大家坐低第一件事通常是做甚麼？除了叫夥計落單，不少人的指定動作就是從筷子筒抽出一對筷子。但你有沒有細心留意過，筷子頭應該「向上」還是「向下」才算乾淨？有網民在 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發起提問，結果引發兩派意見激烈討論，更踢爆了筷子筒內不為人知的衛生陷阱！

恐怖筒底成細菌溫床？網民：插落去等於食菌

帖文中，大多數網民都堅定選擇「筷子頭向上」。原因非常直接且具畫面感：大家普遍認為筷子筒的底部是「萬年污糟」的重災區。有網民形容，筒底往往積聚了不知名的污垢、食物殘渣，甚至因為長期陰暗潮濕而成為細菌和昆蟲的寄生樂園。 如果將用來進食的筷子頭向下插入筒底，就等同將細菌直接送入口。更有網民突破盲點指出，正正因為筒底太污糟，所以店員才會將筷子倒插（頭向上），這反而是為了衛生著想。

樓主詢問網友會揀向上還是向下的筷子

相信不少人都曾經思考過呢個問題

不少人都好擔心筒底衛生

好似幾有道理

唔安心最穩陣都係自己抹一抹

因為透明可以睇到入面乾唔乾淨？

「向上」都要食口水尾？空氣傳播防不勝防

不過，選擇「筷子頭向下」的少數派也有他們的道理。這派網民認為，茶餐廳環境人多擠迫，如果筷子頭向上暴露在空氣中，很容易沾染到附近食客高談闊論時噴出的「口水花」，甚至是飛過的烏蠅和空氣中的塵埃。換句話說，向上怕飛沫，向下怕筒底積水，似乎無論點揀，那對筷子都充滿危機。這場討論令不少有潔癖的網民大呼崩潰：「原來兩邊都係死路一條！」

一言驚醒夢中人？

想知行內人到底係咪真係好耐先洗一次

唔係好明點解咁係揀向下？

其實一樣

怕污糟就自己清潔下

理關口點樣過？網民教路終極自保法

既然「向上」定「向下」都有風險，究竟應該如何自保？綜合網民意見，與其糾結筷子的擺放方向，不如自己在進食前多做一步最實際。最常見的做法是貫徹香港人的「洗餐具儀式感」——用熱水浸洗。雖然未必能達致醫療級高溫消毒，但起碼能沖走表面的灰塵和心理上的不安。 另外，也有人建議直接用濕紙巾用力擦拭。 當然，如果你是極度講究衛生的朋友，網民提出了一個無敵的解決方案：自備私家碗筷。 雖然麻煩一點，但肯定食得最安心！

呢杯熱水其實都係香港飲食文化之一

多咗好多餐廳而家會放餐具喺餐檯櫃筒

要養成自備習慣？

圖片來源：香港茶餐廳及美食關注組

