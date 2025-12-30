管浩鳴倡「契約伴侶」登記制 岑子杰稱未見對方於議會提出：「失去支持政府機會」｜Yahoo

《同性伴侶關係登記條例草案》源於終審法院就岑子杰提出的司法覆核，該法案最終在 9 月被大比數否決。（Yahoo 新聞資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】立法會今年 9 月以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。選委界議員管浩鳴日前接受報章訪問稱，部分宗教團體對「婚姻」以外的關係已有所「鬆口」，他提議以「契約伴侶」取代「同性伴侶」字眼，涵蓋所有具互託關係的伴侶。岑子杰今日（30 日）在電台回應，他對於管浩鳴沒有在法案委員會提出上述意見感到可惜，認為若向政制及內地事務局局長曾國衞提出修改字眼，法案或者能夠通過，形容是「我哋失去一個支持政府嘅機會」。

廣告 廣告

《同性伴侶關係登記條例草案》源於終審法院就岑子杰提出的司法覆核，法院裁定政府須在兩年內建立一個「替代框架」，承認同性伴侶關係並賦予核心權利。最終，立法會在 9 月 10 日以 14 票贊成、71 票反對及 1 票棄權，否決草案。

未見管浩鳴曾於議會提及：「一句都無講過」

岑子杰今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，昨日看過管浩鳴的專訪後覺得「好震撼」，因為自法案委員會討論到草案被否決，經歷了兩個多月的時間，「管浩鳴當時係立法會議員，佢有一個咁重要嘅意見，佢喺立法會上面係一句都無講過㗎。」

同志界無堅持「一定要寫伴侶」

對於管浩鳴提出「契約伴侶」取代「同性伴侶」字眼，岑子杰指出，同志社會一直希望毋須到外國註冊才承認關係，並希望爭取更多權利，不限於醫療和後事安排，更多例如是福利上的分享和囚權等。他強調，字眼上是否必須為「同性婚姻」、「一定要寫伴侶」，「同志社會完全無聲音要堅持呢啲」。他並指，如果管浩鳴一早有向曾國衞局長提出修改字眼，法案或者能夠通過，形容是「我哋失去一個支持政府嘅機會」。

「政府對於未完成嘅憲制責任好在乎」

岑子杰認為，現在終審法院的判決未能落實，就如香港未有普選，以及香港之前未就《基本法》第 23 條立法一樣，「憲制責任未完成」，「但以我所知道，政府對於未完成嘅憲制責任好在乎」。他希望新一屆立法會可重提法案，即使退一萬步沒有立法，亦透過行政措施改善同性伴侶的生活。他提出三點，包括希望政府徵詢性小眾社群意見，了解他們生活面對的困難；政府跨部門要有統一做法和標準；政府要宣傳新的行政措施，讓性小眾群體知道。

願與管浩鳴進一步溝通

他希望，管浩鳴澄清會否推動政府重推法案，如果宗教界確實「鬆口」，會否說服立法會同事；若以行政方式完成則希望他做好有關工作，實質幫助到同性伴侶。他又說，願意與管浩鳴溝通，但強調「功成不必有我」。