管浩鳴倡設「契約伴侶」代替「同性」字眼 再回應陳同佳案強調非包庇｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】立法會今年 9 月以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。選委界議員管浩鳴接受報章訪問稱，部分宗教團體對「婚姻」以外的關係已有所「鬆口」，他提議以「契約伴侶」取代「同性伴侶」字眼，涵蓋所有具互託關係的伴侶，例如伴侶是「媽姐」也可以，只要兩個人願意一起生活，互相託付即可。此外，「台灣殺人案」疑犯陳同佳赴台自首無期，管浩鳴回應稱自己「絕對非包庇罪犯」，重申認為必須解決事件。

不提「婚姻」料可接受

管浩鳴接受《信報》專訪表示，如果堅持用「同性伴侶」字眼設法律框架，社會只會陷於膠着狀態，期望當局盡快透過行政措施補位。他聲稱，現時社會氣氛陸續改善，過往立場較硬的宗教團體現亦「鬆口一點」，「你只要不要有『婚姻』兩個字，當作是一個夥伴，他們都可以接受。我估計較之前有改善，以前『一提就嘩』」。

不相信能「拗直」性取向

他認為，支持或反對同性伴侶關係的人總要有些妥協，例如在權利和名份之間取得「中庸之道」。他說：「我哋唔好去審判別人，耶穌都希望我哋明白呢個世界嘅痛苦，要我哋將愛帶畀所有人；如果同性戀係先天嘅，無法選擇，我哋又唔理解佢哋，咁佢哋就會遠離上帝。」他並指，不相信性取向可「拗直」或「拗攣」。

稱將陳同佳與社會分隔為「唯一方法」

另外，觸發香港政府修訂《逃犯條例》的「台灣殺人案」，疑犯陳同佳在香港因洗黑錢罪名被判囚，他出獄至今已逾 6 年並居於「深山」，赴台自首無期。管浩鳴一直提供協助，他透露陳同佳的自首意願無變，惟因現時政治環境問題，更難接觸台灣當局溝通。管強調，絕對非包庇罪犯，認為目前留有空間分隔陳同佳及社會為唯一方法。他又重申自己認為必須解決事件，會一直跟進及尋找辦法。