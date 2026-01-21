管浩鳴指病人及家屬態度令護士吃不消 倡研「病人扣分制」 盧寵茂：暫時沒有︱Yahoo

選委界立法會議員管浩鳴

【Yahoo新聞報道】立法會今日（21 日）舉行會議，醫務衞生局局長盧寵茂回應議員質詢，選委界立法會議員管浩鳴提到以他了解，護士在公營醫療其中一個問題，是病人及家屬認為自己權益特別受到注重，「所以好多時病人同家屬態度，都令好多公營醫院護士覺得有啲吃不消。」他向盧寵茂提問，會否有方法改善問題，例如是否可以引入「病人扣分制」，令護士工作環境得到改善。

盧寵茂回應稱，現時已保障醫護工作時不會受到不合理滋擾及對待，「暫時我地對病人就冇打分，」亦不會設有醫護人員對病人的滿意度評分。他續指，如果醫護人員受到不合理對待，甚至刑事行為，醫院會立即處理，確保為醫護提及安全及合適環境。

廣告 廣告

醫務衛生局長盧寵茂

不會為護士與病人比例設硬指標

另外，盧寵茂指出，全職護士流失率在 2023 年 3 月底前連續 12 個月曾高見 10.9%，其後逐步改善，至 2025 年 10 月底前連續 12 個月已回落至 6%。全職護士人手亦由 2024 年 3 月低位回升，至去年 10 月增至 30533 人，一年半內增加 5.7%。當局會繼續透過多項措施招聘及挽留護士，並積極利用數碼科技支援臨牀工作。

在同一質詢中，選委界議員陳凱欣關注護士人手與醫療事故的關係，詢問政府會否為護士與病人比例設定最低要求。盧寵茂回應表示，若設立硬性指標，未必有利醫療服務安排。他指出，本港整體護士數量超過 7.3 萬人，平均每名醫生配有約 4 名護士，相關比例在多個發達經濟體中屬較高水平。