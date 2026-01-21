管浩鳴指病人及家屬態度令護士吃不消 倡研「病人扣分制」︱Ray Online

管浩鳴(吳康琦攝)

立法會今日（21 日）舉行會議，醫務衞生局局長盧寵茂回應議員涉及護士人手的質詢，選委界立法會議員管浩鳴作跟進提問時表示，護士在公營醫療其中一個問題除了是工作環境外，很多病人及家屬認為自己權益特別受到注重，「好多時病人同家屬態度都令好多公營醫院護士覺得有啲吃不消。」他向盧寵茂提問，會否有方法改善問題協助改善護士工作環境，例如是否可以引入「病人扣分制」。

盧寵茂回應沒醫護投訴病人制度

醫務衛生局長盧寵茂回應說，目前沒有供醫護投訴病人、或記錄醫護對病人「滿意度」的制度，但強調會在保護病人權益及保障醫護兩者間取得平衡，如有不合理對待醫護，或涉及刑事成分時會立即處理，不會容忍，確保提供安全及合適工作環境，讓醫護在工作時不會受不合理對待或滋擾。

