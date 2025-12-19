節日澳門出行｜澳娛綜合「冬日『森』動樂園」登場！味蕾與奇幻雙重驚喜

今個節日，澳娛綜合為大家帶來冬日派對，從即日起到2026年1月4日，邀請大家跟吉祥物「森仔」一起，沉浸在美食盛宴和夢幻遊樂園之中。無論是想大啖環球美饌，還是帶小孩追逐「森」動冒險，這趟旅程都讓節日假期充滿溫暖回憶！





味覺盛宴暖心開啟

上葡京的餐廳群像大堂酒廊、Vivienne Westwood Café、嘉樂酒吧和博覽廊，推出限定午市套餐、下午茶和特飲，完美適合閒聊聚會；當奧豐素1890則端出地中海風意式大餐，仿佛南歐度假。自助山和味賞提供葡式套餐與豐盛自助，還有除夕倒數派對，讓冬夜熱鬧起來。

新葡京的天巢法國餐廳用頂級白松露加持，日夜自助餐有烤火雞和蜜汁火腿，回力海立方的金庫和富豪吧則有精緻蛋糕，12月限定禮籃更添節日儀式感。​





「森」動樂園童話展開

一踏進上葡京，就看到巨型充氣「森仔」迎接，東門大堂有7米聖誕樹和摩天輪。一樓中庭的「森」動列車載你逛主題打卡點，禮品店賣獨家掛飾、盲盒和毛公仔，還有即影即有照相亭。二樓「運動狂熱」區有充氣城堡和運動挑戰，「森悠花園」裡六座可愛雕塑如機師森仔，等你打卡換禮；上藝坊的手作工作坊，讓你DIY節慶紀念品。​

澳娛綜合旗下澳門上葡京綜合度假村、澳門新葡京酒店、回力海立方與金碧坊也紛紛換上冬日新裝。

上葡京綜合度假村巨型充氣節慶「森仔」驚喜現身，一樓中庭設有「森」動列車中央站，大家更可以登上列車穿梭上葡京購物中心一樓！

「森」動列車中央站禮品店更推出多款獨家「森仔」冬日限定精緻禮品，琳瑯滿目如掛飾、盲盒、以及主題毛公仔等。





購物玩樂禮遇滿滿

消費滿300元或用房卡，就能免費玩列車、城堡、旋轉木馬、AI樂園等；購物中心或餐廳滿3,000元（最多兩張票），換價值5,000元的禮遇和商家福利。支付寶、澳門通、VISA、HKT等跨平台優惠，讓折扣隨時到手，輕鬆享購物回饋。







