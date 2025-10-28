節日食譜｜萬聖節小食拼盤簡易應節 小朋友大嘆幽靈多士+木乃伊香腸

萬聖節來到，小朋友化身小嘩鬼開心食糖果之外，全職媽媽KH Lee在其IG專頁「likakakitchen」分享了萬聖節小食拼盤食譜，做法超簡單又應節，為小朋友萬聖節加添更多搞鬼趣味。

1. 幽靈多士

材料︰白方包3塊

做法︰先把方包剪成幽靈的形狀，用飲管壓出眼睛，以及用刀劃出橢圓形嘴巴，最後放入焗爐180度焗8分鐘，完成。

幽靈多士（圖片授權︰IG@likakakitchen）

2. 木乃伊香腸

材料︰廚師腸3條、急凍方形酥皮1/4塊、蕃茄汁及食用眼睛

做法︰先將廚師腸切半，酥皮解凍後切成細條，將酥皮條隨意捲上廚師腸，再放入焗爐180度焗15分鐘，最後點上茄汁及固定眼睛，完成。

木乃伊香腸（圖片授權︰IG@likakakitchen）

3. 骷髏頭蘑菇

材料︰蘑菇8-10粒、鹽、孜然粉

做法︰蘑菇切半或去蒂，用飲管壓出眼睛，以及用刀劃出嘴巴，加入鹽和孜然粉調味，放入焗爐180度焗10分鐘，完成。

骷髏頭蘑菇（圖片授權︰IG@likakakitchen）

4. 骷髏頭青瓜

材料︰溫室青瓜1條

做法︰青瓜切片後，用飲管壓出眼睛，用刀劃出嘴巴及骷髏頭形狀，完成。

骷髏頭青瓜（圖片授權︰IG@likakakitchen）

（以上食譜由IG專頁「likakakitchen」授權分享）

