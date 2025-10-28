尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
節日食譜｜萬聖節小食拼盤簡易應節 小朋友大嘆幽靈多士+木乃伊香腸
萬聖節來到，小朋友化身小嘩鬼開心食糖果之外，全職媽媽KH Lee在其IG專頁「likakakitchen」分享了萬聖節小食拼盤食譜，做法超簡單又應節，為小朋友萬聖節加添更多搞鬼趣味。
1. 幽靈多士
材料︰白方包3塊
做法︰先把方包剪成幽靈的形狀，用飲管壓出眼睛，以及用刀劃出橢圓形嘴巴，最後放入焗爐180度焗8分鐘，完成。
2. 木乃伊香腸
材料︰廚師腸3條、急凍方形酥皮1/4塊、蕃茄汁及食用眼睛
做法︰先將廚師腸切半，酥皮解凍後切成細條，將酥皮條隨意捲上廚師腸，再放入焗爐180度焗15分鐘，最後點上茄汁及固定眼睛，完成。
3. 骷髏頭蘑菇
材料︰蘑菇8-10粒、鹽、孜然粉
做法︰蘑菇切半或去蒂，用飲管壓出眼睛，以及用刀劃出嘴巴，加入鹽和孜然粉調味，放入焗爐180度焗10分鐘，完成。
4. 骷髏頭青瓜
材料︰溫室青瓜1條
做法︰青瓜切片後，用飲管壓出眼睛，用刀劃出嘴巴及骷髏頭形狀，完成。
（以上食譜由IG專頁「likakakitchen」授權分享）
想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁
其他人也在看
叉燒食譜｜自家製「焗叉燒」
自家製港式燒味之「焗叉燒」 呢個餸應該間中就會出下鏡，因為真係好好送飯?? 我係用蒸焗爐焗，焗好賣相非常靚仔?? 而且做法簡單又juicy，睇見都想食?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pWV4auhvcyPoUmNLezgs59czxyc6Rn3UKLyaj9yuHbVQUK6Rr5dtMqrazgGnPGxZl&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
煎蓮藕餅食譜｜煎蓮藕餅口感爽脆 煎起來不易散有竅妙
煎豬肉餅容易油膩，但加上蓮藕碎同搓成餅，口感便會變得清爽起來。但單只有蓮藕和豬肉，吃起來會不夠香，所以可以加上帶香氣的冬菇蝦米和菜脯來搓。先用白鑊把這三種材料炒香再加回豬肉中，可以減少水份，拌起來蓮藕餅不會太濕，煎起來便不易散。即睇如何製作煎蓮藕餅：Yahoo Food ・ 1 天前
茄子食譜│醬烤茄子 咁樣混醬至入味
烤焗茄子軟糯香口，是非常下飯的菜式，但有些不喜歡孜然味或太油太辣口味的朋友便可能會錯過這菜式，那把醬烤茄子的醬料換成香而不辣的黑蒜口味，便人人啱食。茄子先焗軟再塗醬汁可以更易入味，再分兩次塗上，味道便可滲入茄子內，最後一次焗的時候要記得把溫度調細，以免烤焦表面，即睇如何製作醬烤茄子：Yahoo Food ・ 1 天前
雞胸食譜｜涼拌滑雞胸
雞胸肉都可以煮到好嫩滑 簡單方法，唔使再食柴口雞胸肉 加入醬汁撈勻好惹味 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/Cook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜潤喉轉季飲最啱
湯水食譜│姬松茸花膠海螺湯 滋陰清甜 乾躁又清涼的天氣，特別想飲碗又熱又滋潤的湯水，用姬松茸和海螺煲湯，滋陰又好味，配上烏雞湯水會尤其美味，海螺、花膠和姬松茸比較硬，煲之前最好至少浸半小時，煲好之後便可以連湯料一齊享用，即睇如何製作姬松茸花膠海螺湯：Yahoo Food ・ 5 小時前
防感冒湯水│10道必睇防傷風感冒湯水食譜合集 中醫配方/民間食療及偏方雙管齊下
大S（徐熙媛）得了流感併發肺炎而在日本猝逝，消息震驚了所有人，也引發起大家對流感的擔憂。進入流感高峰期，不少人因而經常要看病食藥。現在流感高峰期，出入室內環境時，一冷一熱，隨時攝親又再感冒。因此，預防感冒十分重要，Yahoo food為你整理了10道不同預防感冒湯水食譜，簡單易學。所謂預防勝於治療，增強自身抵抗力，不論外來環境轉變或細菌橫行都不用再害怕了。Yahoo Food ・ 5 小時前
甜品食譜｜鮮奶燉蛋白
🥛鮮奶燉蛋白🥛 整腰果酥剩左好多蛋白，要消耗一下🤭🤭 本來想整椰汁燉蛋白，但屋企無椰漿，又唔想落街買，所以簡簡單單整個鮮奶燉蛋白👍👍 不得了，成品超級嫩滑🤤🤤 呢款甜品，熱食凍食都一樣咁好味😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1EPL6YxkB9/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
4大粟米甜品合集！粟米巴斯克芝士蛋糕/椰子粟米雪糕/粟米撻
最近興起咗一股粟米熱潮，唔少甜品店都用粟米嚟玩創意，將呢款平時常見嘅食材變成新鮮又特別嘅甜品。今次就帶大家睇吓有咩必試嘅粟米甜品，讓你一次過滿足味蕾！OpenRice開飯喇 ・ 4 小時前
蛋糕食譜｜特濃朱古力慕絲蛋糕
萬聖節系列之 特濃朱古力慕絲蛋糕 又係呢個蝙蝠造型的朱古力慕絲蛋糕，今次整比朋友試下，為左好好睇睇，作為外貌協會會長的我，專登襯埋萬聖節的包裝盒 真係唔食得都要睇得Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
曲奇食譜｜綠茶曲奇餅
🎃萬聖節🎃系列之 🍵綠茶曲奇餅🍵 呢個蜘蛛造形真係好得，之前幾年都係整甜甜圈，今次換成綠茶曲奇餅，一樣咁掂👍👍 非常簡單易整，顏值又高又吸睛😍😍 仲好有節日氣氛添👏👏 做法就係將做好的綠茶曲奇粉團先放雪櫃冷藏30分鐘，然後分份，搓圓再壓平，焗好之後放涼，用免調溫朱古力筆拉畫出蜘蛛腳，再加上麥提莎同裝飾眼睛糖就可以✌️✌️ 睇到一隻隻可愛的小蜘蛛誕生喇，嘩……真係好得意呀🥰🥰 萬聖節🎃包裝梗係要配合一下喇！！ 一攞出黎，大家都已經好喜歡，打開更加有驚喜，表示「好正，綠茶味好香濃，曲奇口感鬆脆」 作為熱愛烘焙的我，你地食得開心，我就開心，快樂就係咁簡單😊😊 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BVdxJkMiG/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 11 小時前
梳打食譜｜楊桃黃皮蜂蜜梳打
秋燥早晚涼了好多，而白天仍是熱暑氣。呢D時候好容易引致喉嚨乾澀聲沙不適，介紹呢款飲品特調比大家可以達生津舒緩的功效，冷熱飲佳可Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
灣仔美食｜會展中心中菜廳中庭全新裝修 必食懷舊蜜汁火方/功夫菜大良炒鮮奶（有片）
灣仔會展中心常常有不同的展覽，想在睇展前或後想醫一醫肚？推介大家一間高質中菜廳，就是有不少達官貴人都會光顧的中菜廳「中庭」。餐廳近日完成長達3個月翻新工程，環境大器優雅，餐牌亦同步更新，呈現一系列大江南北菜式。與此同時，餐廳更宣布有多年酒店中菜經驗的伍寶明師傅加盟，如此動作多多，可見餐廳野心不少，相信是希望能在低迷的經濟環境中，依然能穩如泰山。Yahoo Food ・ 6 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 9 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」 九頭身比例網驚：青出於藍
女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」姊妹淘 ・ 23 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 1 天前