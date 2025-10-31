舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
節瓜瑤柱雞雜湯
秋燥入冬開始口乾舌燥，需要多飲湯水來滋養五臟六腑，介紹呢款生滾湯比大家潤燥必選
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
鮮雞殼 1個
節瓜 2條
水 1,25升
干貝 適量
鮮雞雜 1碗
生姜片 少許
甜釀 1湯匙
作法:
1 ：
先將雞殼用粗塩省干淨后用姜/塩/米酒水以最小的火慢慢吊出清雞湯
2 ：
節瓜刮去皮切段備用
3 ：
雞雜用粗塩省乾淨用大滾熨及浸到表面熟剪去肥膏及剪開雞心唧去走血塊干淨，雞膶去筋備用
4 ：
待清雞湯吊好后便取走雞殼放入干貝/節瓜滾淋到出味
5 ：
便可方入汆好水半熟雞雜入湯的入一湯匙甜釀續煮再次滾起便可勺上桌享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56340
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
