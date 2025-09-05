節瓜黃豆粟米豬展湯｜擊退冷氣病｜皮膚唔再痕｜驅除濕氣｜便便都靚啲

吹得冷氣多就有會冷氣病，唔同人有唔同嘅徵狀，有啲人就覺得個人好濕，但係皮膚就好乾又周身痕。今日同大家煲一個好簡單嘅節瓜黃豆粟米豬展湯，呢個湯可以除濕氣，可以幫皮膚補水唔再痕，輕易擊退冷氣病。 節瓜：生津止渴，解暑濕，健脾胃，通利大小便 黃豆：健脾利水、養血補虛、寬中益氣，解毒消腫；大豆異黃酮可以增強皮膚的屏障功能，幫助保持皮膚水分，防止水分流失 粟米：補中益氣、健脾和胃、利尿消腫 紅蘿蔔：含豐富β胡蘿蔔素，可以補血養肝、明目健脾、補益脾胃、潤肺除痰、滋陰養血、寧心安神

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

節瓜 2個

黃豆 80克

粟米 1條

紅蘿蔔 1條

豬展 1件

薑 2片

蜜棗 3粒

水 2.5公升





作法:

1 ：





黃豆洗淨浸一晚

2 ：





撈走脫掉的外皮

3 ：





節瓜洗淨

4 ：





去皮

5 ：





切件

6 ：





粟米去衣洗淨

7 ：





切段破開

8 ：





紅蘿蔔洗淨

9 ：





切件

10 ：





豬展洗淨

11 ：





汆水

12 ：





蜜棗洗淨浸15分鐘

13 ：





所有材料放煲內

14 ：





加水煲中火滾起後再滾15分鐘

15 ：





轉中細火再煲90分鐘

16 ：





酌量加鹽調味

17 ：





完成





