節瓜黃豆粟米豬展湯｜擊退冷氣病｜皮膚唔再痕｜驅除濕氣｜便便都靚啲
吹得冷氣多就有會冷氣病，唔同人有唔同嘅徵狀，有啲人就覺得個人好濕，但係皮膚就好乾又周身痕。今日同大家煲一個好簡單嘅節瓜黃豆粟米豬展湯，呢個湯可以除濕氣，可以幫皮膚補水唔再痕，輕易擊退冷氣病。 節瓜：生津止渴，解暑濕，健脾胃，通利大小便 黃豆：健脾利水、養血補虛、寬中益氣，解毒消腫；大豆異黃酮可以增強皮膚的屏障功能，幫助保持皮膚水分，防止水分流失 粟米：補中益氣、健脾和胃、利尿消腫 紅蘿蔔：含豐富β胡蘿蔔素，可以補血養肝、明目健脾、補益脾胃、潤肺除痰、滋陰養血、寧心安神
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
節瓜 2個
黃豆 80克
粟米 1條
紅蘿蔔 1條
豬展 1件
薑 2片
蜜棗 3粒
水 2.5公升
作法:
1 ：
黃豆洗淨浸一晚
2 ：
撈走脫掉的外皮
3 ：
節瓜洗淨
4 ：
去皮
5 ：
切件
6 ：
粟米去衣洗淨
7 ：
切段破開
8 ：
紅蘿蔔洗淨
9 ：
切件
10 ：
豬展洗淨
11 ：
汆水
12 ：
蜜棗洗淨浸15分鐘
13 ：
所有材料放煲內
14 ：
加水煲中火滾起後再滾15分鐘
15 ：
轉中細火再煲90分鐘
16 ：
酌量加鹽調味
17 ：
完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56286
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
