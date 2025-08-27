節目秀20萬羽毛裝！陳孟賢遭問：是剉冰嗎

南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
[NOWnews今日新聞] 藝人陳孟賢近日上中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》，帶來令人目不轉睛的20萬彩色羽毛造型亮相，瞬間成為全場焦點。蔡黃汝看到後眼花問：「那是剉冰嗎？」讓現場笑聲不斷。陳孟賢為了宣傳自己的首張專輯《全球巨星》，他不僅親自出資打造專輯和服裝造型，甚至開玩笑稱自己為圓夢向多家銀行貸款。
陳孟賢秀20萬羽毛造型 自稱全小琉球最紅明星
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本月31日將撥出的新一集中，邀來《綜藝一級棒》主持人許志豪、陳孟賢，還有藝人郭婷筠、徐小可、草莓等，其中陳孟賢是為了宣傳自己的首張專輯《全球巨星》，一開口他先自我介紹：「我是全球巨星陳孟賢，出道12年。」話一講完王仁甫滿臉驚訝：「你很敢講，很少人會打這個全球巨星出來。」陳孟賢急忙解釋：「我來自小琉球，我自稱是全小琉球最紅的明星啦。」大家這才恍然大悟。
當陳孟賢拿著新專輯的宣傳海報，秀出頭頂彩色羽毛的驚艷造型，蔡黃汝則眼花提問：「上面是『剉冰』嗎？」這一問讓眾人都被造型吸引，引發一陣討論，這時許志豪爆料：「他光這造型，一個妝(差不多)要20萬。」陳孟賢也透露是自己掏腰包，並開玩笑說：「整張專輯我大概跟10家銀行貸款。」他為了圓夢，自己出資發專輯，從每首歌到每套造型，都是精心打造，對新專輯相當投入。
5位來賓加上5位主持人，製作單位讓兩兩一對，共組5個家庭，展開「飢餓5大家族對抗賽」，這也呼應正在進行的第4屆旺旺孝親獎，要傳遞大眾及時行孝的觀念。遊戲設計也讓家人之間要彼此合作，像是玩「打羽球擊罐」時，另一個隊友要在地上以棒式動作撐地，是核心與球技的雙重考驗。其中郭婷筠和王仁甫同一組，郭婷筠負責撐地，但邊撐邊求饒「仁甫哥我可以休息嗎」，旁人看了都覺得不容易。許志豪則搭檔許孟哲，當許志豪撐在地上時，王仁甫藉機打他屁股干擾，但許志豪卻不受影響還得意地喊：「我本身是國小體操隊的。」王仁甫立刻吐槽「是體重超過隊」，精彩內容就在本週日晚間8點中視《飢餓遊戲》，中天娛樂台每週六晚間8點也能收看。
