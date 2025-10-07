中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
麵包食譜｜簡單吞拿魚芝士麵包
【COOKING BUBU】簡單吞拿魚芝士麵包！ 歡迎訂閱 Cooking bubu Youtube頻道 https://m.youtube.com/channel/UCF4nXJ4DQgEof3hbPotejVA Youtube食譜影片 https://youtu.be/4L2pHnQ1Zrs
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
高筋麵粉(主麵團） 290g
砂糖(主麵團） 30g
酵母(主麵團） 3g
鹽(主麵團） 2.5g
奶粉(主麵團） 10g
淡忌廉(主麵團） 60g
牛奶(主麵團） 150g
牛油 20g
吞拿魚餡
吞拿魚罐頭 185g
沙律醬 2湯匙
芝士碎 適量
香草 適量
刷面
雞蛋液 適量
沙律醬 適量
芝士粉 適量
作法:
1 ：
除了牛油之外將主麵團的材料放進廚師機揉成麵團，麵團的狀態變得能有延伸性並拉出有厚膜後再加入牛油揉至出薄膜的麵團.（手揉的同樣做法）
2 ：
麵團蓋上保鮮膜放在溫暖地方發酵至兩倍大
3 ：
預備吞拿魚餡，將一罐吞拿魚餡放進碗中加上沙律醬少許香草和芝士碎拌勻後備用
4 ：
麵團發酵好後排氣再分成七等份 滾圓成球狀之後再蓋上保鮮膜休息15分鐘
5 ：
然後將麵團擀成四方形然後角對角 並將所有開口位封口（請參考影片做法）完成造型之後再次蓋上保鮮膜進行二次發酵直到麵團發大至1倍
6 ：
麵團變大後掃上蛋液在面並灑上芝士粉 用鋒利的刀輕輕在表面界上X字 然後再擠上沙律醬在X位
7 ：
放入已預熱的焗爐 160度焗15-18分鐘 放涼後即可食用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50823
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
花雕蛋白蒸蝦食譜│嫩滑秘訣在於蛋白清湯黃金比例！花雕幾時落最香？
蛋食譜│花雕蝦蒸蛋白 蛋白清湯1:2最嫩滑 不知有多少人會遇過這個煩惱，做甜品用到分蛋白蛋黃，結果用完蛋黃便會剩下一堆蛋白，如果不想又做甜品，可以加清湯來蒸蛋白，配上以清湯慢慢浸熟的海鮮如蝦、龍蝦又或是蟹，最後熄火淋上花雕，可以令海鮮充滿酒香，用來宴客也非常得體，即睇如何製作花雕蝦蒸蛋白：Yahoo Food ・ 23 小時前
意粉食譜｜卡邦尼意大利長通粉
2025首個小週末係要一点点儀式感的於做了-卡邦尼意大利長通粉 用759的呢包二人份方便包做出來，不錯呢，份量好足自己再加DD料就是大菜Cook1Cook煮一煮 ・ 1 分鐘前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
《亞股》憧憬「高市經濟學」日經半日飆2,065點創歷史高 半導體及重工股熱炒 圓匯急跌1.6%
日股今早(6日)顯著上升，日本自民黨總裁選舉高市早苗當選，勢將出任日本首名女首相。市場憧憬高市上任後以其師傅、已故前首相安倍晉三「安倍經濟學」的基礎上推出積極財政政策，日圓顯著下跌亦推升出口股。日經平均指數高開866點後，早段升幅顯著擴大，曾升2,103點，高見47,873點創歷史高，半日升2,065點或4.5%，報47,835點。AASTOCKS ・ 1 天前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 1 天前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 18 小時前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 3 天前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）
李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。Yahoo財經專欄 ・ 17 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 1 天前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 1 天前
Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。信報財經新聞 ・ 2 天前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑
韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
英國十大最美風景！你看過哪幾個靚景？蘇格蘭高地奪冠、倫敦竟然全軍覆沒
提到英國，很多人第一時間可能會想起，倫敦的紅色雙層巴士、大笨鐘或是泰晤士河。然而，英國的魅力當然不只如此。根據英國汽車保險公司GoShorty最新公佈的「英國十大最美風景」 (The Top 10 Beautiful Places to Visit in The UK) 調查結果， 完全顛覆大家對英國景點的想像。就是以上提及的倫敦著名景點竟然一個都無上榜！反而蘇格蘭高地以壓倒性優勢登上榜首，湖區、威爾斯雪墩尼亞等自然景觀成為大贏家。調查反映出英國人心目中的絕美風景，與遊客眼中的打卡熱點完全是兩回事。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前