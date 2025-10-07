麵包食譜｜簡單吞拿魚芝士麵包

【COOKING BUBU】簡單吞拿魚芝士麵包！ 歡迎訂閱 Cooking bubu Youtube頻道 https://m.youtube.com/channel/UCF4nXJ4DQgEof3hbPotejVA Youtube食譜影片 https://youtu.be/4L2pHnQ1Zrs

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

高筋麵粉(主麵團） 290g

砂糖(主麵團） 30g

酵母(主麵團） 3g

鹽(主麵團） 2.5g

奶粉(主麵團） 10g

淡忌廉(主麵團） 60g

牛奶(主麵團） 150g

牛油 20g



吞拿魚餡

吞拿魚罐頭 185g

沙律醬 2湯匙

芝士碎 適量

香草 適量



刷面

雞蛋液 適量

沙律醬 適量

芝士粉 適量





作法:

1 ：

除了牛油之外將主麵團的材料放進廚師機揉成麵團，麵團的狀態變得能有延伸性並拉出有厚膜後再加入牛油揉至出薄膜的麵團.（手揉的同樣做法）

2 ：

麵團蓋上保鮮膜放在溫暖地方發酵至兩倍大

3 ：

預備吞拿魚餡，將一罐吞拿魚餡放進碗中加上沙律醬少許香草和芝士碎拌勻後備用

4 ：

麵團發酵好後排氣再分成七等份 滾圓成球狀之後再蓋上保鮮膜休息15分鐘

5 ：

然後將麵團擀成四方形然後角對角 並將所有開口位封口（請參考影片做法）完成造型之後再次蓋上保鮮膜進行二次發酵直到麵團發大至1倍

6 ：

麵團變大後掃上蛋液在面並灑上芝士粉 用鋒利的刀輕輕在表面界上X字 然後再擠上沙律醬在X位

7 ：



放入已預熱的焗爐 160度焗15-18分鐘 放涼後即可食用

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50823

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com