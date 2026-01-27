錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
簡易椰汁紅豆西米露🥥🍨
香濃椰汁配綿密紅豆，再加上QQ西米，冰冰涼涼真係超解暑～ 材料簡單、做法唔複雜，新手都一定成功，自己煮仲可以自由調甜度，夏天一大碗真係好滿足！
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
紅豆 150克
西米 80克
椰奶 200毫升
冰糖 60克（可按口味調整
鹽 少許
水 適量
作法:
1 ：
煲滾一鍋水，下西米煮至透明，中間留少少白點即可，熄火焗 10 分鐘
2 ：
西米過冷河，瀝乾備用。
3 ：
紅豆洗淨，浸水最少兩小時，之後加水、冰糖及鹽煮至軟腍
4 ：
將紅豆、西米拌勻
5 ：
加入椰奶混合，冷藏後食用，口感更清甜滑順
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56434
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
