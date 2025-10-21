專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
簡易環保方法將世界最耐用塑料轉化為有用化學品
隨著科技的進步，電子產品的普及使得電子廢物問題越來越嚴重。根據報告，全球每年產生的電子廢物超過 5,000 萬噸，這些電子產品包含了大量的有害物質，對環境造成了極大的威脅。近年來，科學家和環保組織不斷尋求創新的回收方法，以減少電子廢物對生態的影響。在這方面，近期有研究小組提出了一種簡單且環保的回收方法，專門針對全球最耐用的材料之一——鋰電池進行回收。這項技術不僅有效，還能大幅減少回收過程中的能源消耗。
研究小組透過一系列的實驗，成功開發出一種低成本的回收流程，能夠有效地從舊鋰電池中提取出有價值的金屬，例如鋰、鈷和鎳等。這些金屬在製造新電池時是必不可少的原材料，因此回收這些金屬不僅能夠減少資源浪費，還能降低新電池的生產成本。這項技術的核心在於其簡化的流程和對環境的低影響，與傳統的回收方法相比，這種新方法能夠顯著減少有害化學品的使用，並降低二氧化碳排放。
此外，這項技術在實際應用中的潛力也相當可觀。隨著全球對電動車和便攜式電子產品需求的上升，鋰電池的使用將會進一步增加，這意味著未來的電子廢物量將會持續攀升。因此，這種高效的回收技術不僅具有商業價值，還能為環境保護作出貢獻。在現今社會中，環保意識的提升使得可持續發展成為企業和政府的重要議題，這項技術的出現正好契合了市場對於可持續解決方案的需求。
隨著這項新技術的逐步推廣，未來或許能夠改變目前的電子廢物管理模式，並為其他地區提供借鑒。同時，也希望能夠引起更多企業對於環保回收技術的重視，進一步促進科技與環保之間的良性循環。這不僅是科技進步的體現，也是未來社會可持續發展的重要一步。通過這樣的努力，全球電子廢物問題將可能得到更有效的解決，為我們的地球創造一個更美好的未來。
推薦閱讀
其他人也在看
Tesla 第三季 2025 年業績報告：創紀錄的交付量與能源儲存銷售
Tesla 在 2025 年第三季度交付了創紀錄的 497,099 輛汽車，並且實現了有史以來最高的能源儲存銷 […]TechRitual ・ 1 小時前
Pocket Rocket 電池技術新突破
上個月，我的同事 Liz Lopatto 解釋了一款熊仔糖電池銀行如何在超輕量背包旅行界掀起熱潮。這款產品吸引 […]TechRitual ・ 19 小時前
Tesla 董事會主席支持 Elon Musk 薪酬計劃，批評代理顧問
隨著 Tesla 即將舉行 2025 年度股東大會，股東們將對多項重要提案進行投票。這次會議將成為 Tesla […]TechRitual ・ 1 小時前
Amazon優惠｜Samsung M7 智能顯示器新低，HK$2,950 購 43 吋 4K 多功能螢幕直送到港
沒想到在秋季 Prime Day 過去之後，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器倒是創下了歷史新低。目前它的 43 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$380 的價格促銷，換算後約為 HK$2,950，而且免運費直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Android XR 應用程式及遊戲首批介紹，採用 Unity 6 開發
Android XR 應用程式及遊戲首批介紹，採用 Unity 6 開發TechRitual ・ 10 小時前
OpenAI 推出 ChatGPT Atlas 以提升人工智能生產力
OpenAI 推出 ChatGPT Atlas 以提升人工智能生產力TechRitual ・ 17 小時前
淨土淪陷！冰島首度發現蚊子 專家推測原因
[NOWnews今日新聞]全球少數無蚊淨土也淪陷！冰島媒體報導，冰島自然歷史研究所正式確認，在冰島西部發現3隻蚊子，這也是該國境內自然環境首次出現這些昆蟲。綜合法新社、冰島評論等外媒報導，這些昆蟲是冰...今日新聞 ・ 8 小時前
Tesla 全自動駕駛新版本正式擴大推廣
Tesla 最近推出了 v14 版本，這次更新帶來了一些新功能和改進。不過，早期的版本在推出之前需要進一步的優 […]TechRitual ・ 21 小時前
屯門龍門居｜自提點街頭傾倒貨物 疑與屋苑管理處「大鬥法」 居民「拼命10分鐘」先搵返件「拼多多」貨
港人近年興起到內地網購平台「拼多多」掃平貨，令大量速遞貨物湧港，不少「自提點」爆滿，甚至佔用公眾地方，引發爭拗。屯門近日更爆出自提點與屋苑管理處因場地問題「鬥法」，最終引發混亂。閱讀更多：北角執笠倉月底執笠：我哋要止蝕離場 店主直言被淘寶同拼多多夾擊淘多多荃灣新店月租20萬 深水埗3舖圍攻小店被指打殘鴨寮街事件起因於屯門龍門居一個用作「拼多多自提點」的地舖。有消息指，早前該自提點的貨物因被屋苑管理處指「佔用公共地方」，遭扣押並要求支付1000元費用才能贖回。自此，自提點與屋苑管理處矛盾升溫，最終在街頭上演「倒貨自取」的混亂場面。有居民近日在「龍門居消息交流」Facebook群組上載照片，顯示自提點將大量貨物傾倒在街頭，收件人需在人潮中翻找自己的訂單，場面猶如「大海撈針」。發帖居民描述：「拼命10分鐘，終於俾我搵到自己件貨。」另有網民回應：「我都不停咁搵，好似尋寶咁！」由於貨件散落的道路屬屋苑公共地方，屋苑管理處亦有介入，派職員在現場「沒收」部分貨件，令場面更加混亂。有居民無奈表示：「一路搵緊貨，管理處一路收，自提點店舖職員更大叫：『喺度搵唔到貨就去管理處啦，管理處一日嚟三次呀！』」不少28Hse.com ・ 8 小時前
Whisker 最新 Litter-Robot 採用 AI 技術識別貓咪面孔及排泄物
Whisker 最新推出的 Litter-Robot 5 Pro 是一款新型自動清理貓砂盆，具備貓咪面部識別功 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 瑞典面臨升降機公司新一輪罷工行動
隨著電動車市場的快速發展，Tesla 正面臨來自電信及升降機服務提供商的勞動封鎖威脅。這些服務提供商最近加入了 […]TechRitual ・ 1 天前
HBO Max 第三年連續上調訂閱費用
HBO Max 再次調整收費，這次所有訂閱者都將面臨價格上漲，正值母公司正將一切資產上架出售。HBO Max […]TechRitual ・ 23 小時前
Poco F8 Ultra 獲認證或將提前發佈
Poco F8 Ultra 獲認證或將提前發佈TechRitual ・ 23 小時前
AWS 一家故障、萬家哀？CrowdStrike 之後，再顯網絡服務過度集中化的風險
AWS 2025 年 10 月大規模雲端當機事件與 2024 年 CrowdStrike 安全軟體更新事故，被視為近年兩起最典型的「數位集中風險」案例——前者癱瘓了網上數以萬計的雲端應用，後者則直接導致全球上千萬台 Windows 系統藍屏。兩者的共通點，揭示科技產業過度集中在少數巨頭供應商手上的脆弱性與系統性風險。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Galaxy S26 或全線用自家 Exynos 2600 晶片？僅「這些地區」除外、放出消息或另有玄機
日前韓媒流出疑似三星自家晶片 Exynos 2600 效能表現，指其性能相比當代旗艦 Apple A19 Pro 跟 S8 Elite Gen 5 有顯著優勢；其後網絡更盛傳即將推出的 Galaxy S26 系列或全線轉用 Exynos 晶片、而非高通 S8 Elite Gen 5。Mobile Magazine ・ 7 小時前
美國與澳洲簽署 85 億美元稀土協議以減少對中國的依賴
美國與澳洲簽署 85 億美元稀土協議以減少對中國的依賴TechRitual ・ 1 天前
Redmi K90 Pro Max 配備 Bose 2.1 立體聲音響系統
Redmi K90 Pro Max 配備 Bose 2.1 立體聲音響系統TechRitual ・ 19 小時前
2億像主鏡 + 64MP 潛望長焦 + 大電，HONOR 500 Pro 規格曝光！
HONOR 繼今年五月推出的 HONOR 400 Pro 後，近日有傳已緊鑼密鼓地開發下一代機型 HONOR 500 Pro。根據來自國內科技網爆料，今次新機將在影像系統實現重大突破，配備業界頂級的 2 億像主鏡頭，採用 1/1.4 吋大尺寸感光元件。Mobile Magazine ・ 7 小時前
3D 打印柔性天線提升無線電子穩定性
3D 打印柔性天線提升無線電子穩定性TechRitual ・ 1 天前
雙11優惠2025｜回顧雙11最受歡迎自助餐/放題/餐廳Top 10！買一送一優惠、「呢間」米芝蓮團隊主理餐廳首次上榜
雙11就快到！自助餐、放題一向是Yahoo讀者喜愛的人氣產品，雖然未到雙11，但不少酒店與餐廳都會提前搶閘推出雙11優惠。如果大家心急想搶先品嚐美味，可以入手先！Yahoo購物專員根據去年雙11期間酒店buffet、放題的銷售數量、商品交易總額等數據，篩選出最受歡迎的10間餐廳，當中排名第一的酒店自助餐是首次上榜，排行榜當中更有米芝蓮三星團隊主理的法式餐廳。除此之外，大家熟悉的文華東方酒店、灣仔會展中心薈景、康得思酒店的自助餐也榜上有名。事不宜遲，馬上為大家揭曉Yahoo讀者雙11購物節期間最愛餐廳排名Top 10！Yahoo Food ・ 14 小時前