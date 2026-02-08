簡樸房條例下月生效 房屋局籲先登記再改裝 強調第1年不會執法

【on.cc東網專訊】《簡樸房條例》將於3月1日生效，屆時所有現有分間單位必須符合最低居住標準並完成登記認證手續，否則將不獲合法出租資格。房屋局局長何永賢今日(8日)在電視節目表示，即使業主明知不符簡樸房要求，亦可先登記。登記後當局會給予3年寬限期，寬限期加上1年登記期共4年，何永賢認為絕對足夠時間讓業主處理各樣問題，並強調第1年不會執法。

何永賢指出，這類劏房戶可以以「丙類租戶」身份，申請入住過渡性房屋，暫時收到1宗申請。以往市區的過渡性房屋，目標是百分百住滿，她表示現時建議預留一小部分供這類租戶應急入住。

現時有約4,000個單位，而當局之前估計，要改裝符合要求的劏房有約3萬個。她認為不會出現供不應求。她解釋指，並非一次過3萬個單位都需要過渡性房屋。她以長沙灣義華大廈為例，百多戶劏房戶因業主收回單位，改裝成簡樸房要搬走。有些劏房戶本身已經有簡約公屋提供，還有一些選擇回私人市場。何永賢認為時間上會打散該3萬個單位，預料會在4年過渡期的不同的時段出現搬遷。她補充指，未接獲其他類似被迫遷的住戶求助，整體查詢有200個。

大埔宏福苑大火發生逾兩個月，港府早前收集災民意見。對於農曆新年前會否有長遠安置的定案，何永賢說，正進行詳細分析，有災民表達的意見較詳細，非簡單剔選項，強調會盡力盡快。她又指現時仍有其他人正輪候居屋，需要平衡各方需求，令大眾感到公道。何永賢表示，目前盡量開放更多選擇，但不能提供有衝突的選擇，部分人要求賠償，部分人要求物業。她又稱，開放宏福苑予災民回去安排不簡單，現時連拆棚都要找最專的專家處理，防止它大片跌落馬路，但都會研究。

