簡樸房條例明年3.1生效 議員：應先理順執行細節

【on.cc東網專訊】為取締劣質劏房，立法會早前三讀通過《簡樸房條例草案》，條例將在10月3日刊憲，明年3月1日正式生效。

身兼房委會委員、立法會房屋事務委員會委員梁文廣今日(1日)在一個活動上指應循序漸進處理相關問題，先理順整個執行細節，包括在單位改造過程中遇到甚麼困難，解決業主營運者或居民的困難後，再考慮包括釐定起始租金或其他更仔細的規管，甚至制訂未來減少分間單位的數量目標。

被問及如何處理改裝劣質劏房而衍生的安置問題，梁文廣認為可調整過渡性房屋項目的入住資格或按情況延長租住年期，以至酌情處理特殊家庭或長者戶個案，認為可增加市民信心，不需要擔心因為簡樸房執管而變成流離失所。

