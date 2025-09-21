簡樸房條例草案周中三讀 劏房支援連線：保障租戶權益、安置過渡方面仍有缺口(蘇文傑攝)

政府提出《簡樸房條例草案》將於本周三(24日)在立法會進行三讀，為全港至少11萬個劏房單位立法規定基本安全與衞生標準。劏房支援連線今日(21日)發表《劏房居民眼中的「簡樸房規管制度」質性調查報告》，指《條例》在保障租戶權益、安置過渡方面仍有缺口，有受訪者關注法例實施後，導致租金上調或被迫搬遷，而政府會提供相應支援以減輕經濟壓力，同時亦有人擔心因居住不合規格的劏房而被迫搬遷、業主開始修短租期，裝修成本與認證費轉嫁租戶等。組織擔心，政府雖好意幫街坊改善環境，但執法力度弱其實無助改善劏房戶生活，建議港府完善安置安排、訂立起始租金及搬遷津貼制度等。

次研究透過與16位來自深水埗、觀塘、屯門、大埔及葵涌等地的劏房住戶訪談，並收集其現時居住狀況、租務經驗，以及對《簡樸房條例草案》的認知與看法。調查顯示，對於因單位不合規而被迫搬遷的租戶，《簡樸房條例草案》未提供即時安置或資助支持，相關租戶或「無屋可住」。

憂租金上調迫搬遷

調查亦發現受訪者關注法例實施後，導致租金上調或被迫搬遷，政府是否會提供相應支援以減輕經濟壓力，而且業主為符合《簡樸房》標準必須投入大量裝修及認證開支，受訪租戶一致認為這部分成本最終會以加租形式轉嫁。

此外，雖然草案訂明違規出租將受懲處，但租戶普遍擔心，實際執法力度不足，部分不良業主或透過逃避登記或瞞報分間單位規避監管，反映出租市場上業主長期處於主導地位，而政府的監管能力有限。有部分業主靜觀其變，保持觀望狀態，亦有業主提早收回裝修單位、提前加租、縮短租約，甚至亂收水電費，令租戶生活更加不安。

深水埗住戶對來居住計劃感迷惘

其中一位受訪阿鳳居於深水埗一間劏房，她提到，自己的單位面臨被旁邊單位合併的風險，因單親的身份，經濟狀況不能負擔租金上升，亦有搬遷的困擾，對將來居住計劃無法作打算。另外，條例亦要求劏房必須達到「簡樸房」標準才能續租，她擔心法例生效後，立即失去現居所。現時政府雖提及「丙類住戶」可入住過渡性房屋，但資訊未能有效傳達，名額亦難以滿足需求。

4項政策建議

就調查結果，劏房支援連線提出4項政策建議，包括建立完善的過渡安置安排，並擴充「丙類」名額及原區安置；訂立起始租金與搬遷津貼制度，避免業主哄抬租金並協助租戶承擔搬遷成本；提高資訊透明度，設立公開平台列明合規單位的面積、租金與位置，並引入非牟利「社會地產代理」服務；提升執法決心與資源投入，確保法例落實，杜絕業主規避。

