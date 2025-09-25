簡樸房條例草案恢復二讀 議員憂致租金上升（蘇敬華報道）

【Now新聞台】立法會恢復二讀簡樸房條例草案，多名議員表明支持，有議員就關注規管制度會導致租金上升。

政府去年提出立法規管劏房出租合資格單位名為簡樸房，條例列明簡樸房面積最少8平方米，有至少一扇可開啟的窗戶以及設獨立水錶和電錶等，明年3月1日開放接受登記及申請認證，登記期為期一年，登記後有三年寬限期供業主改裝及申請認證。

條例草案在立法會恢復二讀，多名議員表明支持。

立法會議員(金融界)陳振英：「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山。這個不只是詩人杜甫所希望，亦是所有長時間輪候公屋，以及住在不適切環境的家庭所盼望。」

立法會議員(鄉議局)劉業強：「告別劏房並非遙不可及的幻想，亦是中央及香港社會共同的使命及承諾，簡樸房條例草案只是第一步，確保每一位基層居民都能夠住得安全、是有尊嚴。」

簡樸房認證須由專業人士，例如建築師、工程師或測量師等審批，每次認證有效期為5年，每間簡樸房首次申請認證費用3000元，首三年有早鳥優惠。

有議員就關注業主可能將改裝單位的成本轉嫁予租客。

立法會議員(社會福利界)狄志遠：「所謂羊毛出在羊身上，政府又不願意設立起始租金，只期望市場自行調節，不至於令租金上升，但這是官員的主觀願望。」

立法會議員(九龍西)梁文廣：「社區有不少上年紀的老業主以劏房收租作收入來源，政府當局可以為不同改裝項目提供參考成本或價格，更可在未來因應簡樸房登記情況，考慮推出像低息貸款般的財政支援，容許合資格業主以單位作抵押進行借貸。」

規管制度下，違規出租分間單位最高可判處罰款30萬元及監禁3年。

