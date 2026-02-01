簡樸房規管｜簡樸房條例下月起生效 關注團體設街站講解

【Now新聞台】規管劏房的簡樸房條例下月起生效，有關注團體擺設街站講解條例。

關注基層住屋聯席在旺角的街站設有展版，介紹簡樸房的標準，包括要有窗和獨立廁所，又派社工到場派發宣傳單張，並為街坊解答有關條例的問題。

簡樸房條例列明，分間單位的面積最少要有八平方米，有至少一扇可開啟的窗戶，並要有獨立水電錶及獨立廁所等；下月一日起接受登記，登記期為期一年。

#要聞