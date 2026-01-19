簡樸房規管｜義華大廈劏房轉簡樸房150租戶受影響 最快過年後遷出(林尊豪報道)

【Now新聞台】規管劏房的簡樸房條例3月1日起生效，長沙灣義華大廈稱因要配合新例整改單位，大約150劏房租客受影響，最快要在農曆新年後搬走，有住客希望延長搬遷期。

位於長沙灣元州街的義華大廈，部分單位去年11月易手，新業主隨即通知劏房租客，指要配合簡樸房條例整改單位成合資格簡樸房，要求他們3月前遷出。有住了8年的住戶指，月租約3500元，一直沒有簽租約，又指短時間難以尋覓新居所。

義華大廈劏房居民林小姐：「多給兩個月時間，因為3月1日剛好過年那段時間，很多忙著回去(內地)過年再回來，睡不著覺，很焦慮，因為過渡房屋長時間未申請到，就算申請到都沒這麼快。」

有租戶就指與二房東簽了兩年期的租約，月租2600元，租期至今年4月。

義華大廈劏房居民劉女士：「去到新界元朗，山旮旯這麼遠怎樣去？又沒有錢怎樣搬？不搬。當然不搬，死人都不搬，他是業主又如何，我們當然不搬，香港有法律，我們有租約。」

房屋局聘請的分間單位區域服務隊香港單親協會連日來到大廈「洗樓」，協助受影響租客，目前已接觸90戶，當中十多戶已遞交過渡性房屋申請，但大部分想留在市區。

香港單親協會總幹事余秀珠：「大火之後很多大埔居民搬了入去，變相基本市區已經沒位。這座大廈有些人住了六、七年，熟悉這裡，你叫他連根拔起搬去其他地方，始終有些擔憂。我們都聯絡了深水埗區的房產中介聯會主席，要求他們提供多些單位給住戶去選擇，結果很多時是很多單位屋租超過住戶可以負擔。」

房屋局就表示非常關注事件。據了解，業主已與租戶溝通，提供了額外3至12個月時間、即是今年3月至12月，讓租戶有多些時間準備遷出單位，然後才陸續收回。

根據房屋局了解，這裡有超過100個劏房單位已空置或居民已搬離。當局亦留下單張，方便受影響租戶聯絡，提供協助。

#要聞