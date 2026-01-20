簡樸房規管｜義華大廈配合簡樸房條例改裝單位 部分劏房戶需3月前遷出

【Now新聞台】長沙灣義華大廈新業主因應簡樸房條例改裝單位，要求過百戶劏房租客遷出。九龍樂善堂表示接獲房屋局轉介，相信有足夠過渡屋單位容納。房屋局亦強調，登記制有四年寬限期，呼籲業主毋須急於改裝。

樓齡超過60年、位於長沙灣元洲街的義華大廈去年11月被收購，新業主隨即通知劏房租客，指要配合簡樸房條例將單位改裝成合資格簡樸房，要求他們3月前遷出，大約150戶劏房租客受影響，最快要在農曆新年後搬走。

九龍樂善堂表示，至今已協助8戶居民入住位於大埔的過渡性房屋。總幹事劉愛詩表示，目前有80多戶大埔宏福苑居民入住，有3成人將在2月遷出，相信有足夠單位輪轉。

九龍樂善堂總幹事劉愛詩：「目前估計在2月份，我們有30多個單位可以供應給災民，同時給義華大廈這一批居民。另外，我們每個月都有正居住的居民未來將會上公屋，他們都會退租，所以輪轉是足以應付因為簡樸房條例或其他狀況的居民。」

房屋局早前表示，已接觸義華大廈109戶，當中72戶需要申請過渡屋。房屋局副秘書長王明慧在本台節目《時事全方位》稱，簡樸房登記制有足夠寬限期，呼籲業主毋須急於改裝。

房屋局副秘書長王明慧：「例如義華大廈這個個案，我們見到已有大概100個單位空置，其實一般人做裝修都未必100個單位同時做，那就逐個逐個做，我們簡樸房的認證亦是逐個單位做，不是整幢大廈改了才可以拿到認證，所以業主做執改時可以逐個做，不需要急，有四年時間。」

香港單親協會亦表示，正與地區的地產中介溝通，盡快把附近的劏房或適合的房屋資料介紹給居民參考。

#要聞