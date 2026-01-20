簡樸房規管｜義華大廈150劏房戶須遷出 服務隊：已整合租盤予居民選擇

【Now新聞台】長沙灣義華大廈因要配合新例整改單位，大約150戶劏房租客要搬離。負責協助受影響租客的分間單位區域服務隊表示，目前已接觸近90戶，部分已遞交過渡性房屋申請，會持續為居民提供協助。

香港單親協會總幹事余秀珠：「已經有22戶提交申請，願意去過渡性房屋，我們現在希望組織他們，帶他們去參觀，做過渡性房屋導賞團，目前有20多個住客願意去看。我們在地區與地區的地產中介聯會有接觸溝通，要求他們能否盡快找在手上有的附近能居住的劏房，或是適合的房屋給居民參考。昨晚我們收到他們的消息，他們找了很多間給我們，提供了電話、地址、聯絡人及姓名，我們稍後就會打印資料，拿去派給他們。」

#要聞