房屋局局長何永賢在電視節目上表示，已派6隊社區服務隊協助義華大廈劏房戶。(資料圖片)

簡樸房條例下月1日起生效，已協助安置長沙灣義華大廈早前有近百個劏房戶，因業主要改裝單位而被要求搬遷。房屋局局長何永賢在電視節目上表示，已派6隊社區服務隊協助，其中9戶符合資格申請簡約公屋，並舉辦「睇樓團」，接載他們到過渡性房屋參觀。

何永賢指，如果義華大廈住戶搬到過渡房屋、簡約公屋、單身人士宿舍，有社工照顧，不單硬件、軟件，以及小朋友可在過渡性房屋，像屋苑一樣，可以與鄰居玩樂，可以很放心。

過渡房屋數目足夠 未來有2,000伙新落成

外界關注政府要同時安置劏房戶及宏福苑災民，過渡性房屋的數量是否足夠。何永賢表示，火災當晚點算有1,400個過渡性房屋單位，現時剩餘360個單位，未來有2,000伙新落成，有些宏福苑居民希望單位大一點，暫時已有60戶遷出，會再檢視趨勢。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009729/簡樸房-何永賢-已派6隊社區服務隊助義華大廈劏房戶?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral