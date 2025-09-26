簡樸房｜劏房經營者冀盡快公布登記細節 社協倡公布簡樸房名單(李馨萍報道)

【Now新聞台】政府明年3月起開放接受簡樸房登記及申請認證。有劏房經營者在本台節目《時事全方位》提到，希望當局盡快公布細節，社區組織協會就認為應公布合資格單位名單，以免住戶誤租不合規格的單位。

還有不足半年，劏房業主就可以開始向局方登記及申請認證成為簡樸房。有劏房經營者稱新單位都是按照簡樸房要求裝修，佔整體供應約5%，希望政府盡快舉辦座談會，向劏房經營者解說。

簡樸房經營者協會主席陳顯熹：「細節上如何操作，反而大家都是不清楚，甚至自己公司都有找過一些專業人士，問他們現在是如何處理、要做甚麼，他們直接都說，現在要入甚麼表格也不知道，究竟是否一個專業人士可以認證這麼多項呢？因為簡樸房當中可能有消防項目，亦有結構上的項目。這方面我都想政府快些提出這些細節，讓業界知道如何做或跟從。」

社區組織協會就表示，部分劏房住戶開始物色合規格單位，租金普遍貴一至兩成，認為政府應公布簡樸房名單，方便住戶尋找合適單位。

社區組織協會副主任施麗珊：「稍後有簡樸房政策，應該都有個名單出來，究竟哪些地址是合法？他們也要領牌應該放上網站，讓居民可以容易找到、知道是否合規。長者有機會不懂看，各區辦事處、政府和志願團體都要幫助長者，因為他們未必懂得上網看，他們也不知道，地產也有責任告訴居民這個(單位)是否合法。」

施麗珊又期望政府日後可以協助安置較年長住戶，以及幫助他們搬屋。

