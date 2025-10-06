簡約公屋再出事 「安保俊和聯營」3項目被揭安裝結構問題 建築署成立調查專隊｜Yahoo

政府當局今年 3 月就簡約公屋的最新進展向立法會提交文件，圖中顯示小欖樂安排的建築進度。

【Yahoo 新聞報道】「安保俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街 3 個「簡約公屋」，被政府發現現場安裝的結構裝置問題。建築署署長成立了獨立調查專隊，署長將直接向房屋局及發展局報告。

房屋局局長何永賢今日（6日）出席立法會房屋事務委員會議時指，涉事的項目均可補救，建築署將調查事件，並與承建商跟進，確保同類事件不再發生。她相信不會影響大眾對簡約公屋的信心。

屯門小欖樂安排的簡約公屋上月被揭發，連接混凝土核心牆的撐板上有 23 粒螺絲被人擅自剪短，相關撐板安裝工序已即時暫停，涉事工人被即時解僱。

建築署：涉現場工序 與組裝合成組件質素無關

建築署今日表示，8 月底發現小欖樂安排簡約公屋項目質量問題以來，由上月起加強對涉事承建商「安保－俊和聯營」在小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街 3 個簡約公屋工地的巡查。署方調查發現更多現場安裝的結構裝置問題，事件涉及現場工序問題，與組裝合成組件質素無關。建築署指，署長成立了獨立調查專隊，署長將直接向房屋局及發展局報告。

廣告 廣告

建築署已責成承建商立即提交補救措施方案，預計最長需時 4 至 5 個月完成補救措施。建築署稱會督促承建商加快進行外圍工序，力求在工務小組委員會承諾的完工日期前完成工程。

房屋局表示極為關注，已責成建築署嚴肅跟進，務必使簡約公屋工程能在原定時間内，以高質素及高安全標準完成。政府稱會視乎調查結果，按合約條款追究涉事方責任，以及按適用條例包括《建築物條例》對涉事承建商及相關人士作出規管。