簡約公屋工程現施工問題 盧偉國：承建商工地管理及呈報做得不好(鄔卓然報道)

【Now新聞台】三個簡約公屋項目發現螺絲被剪短等施工問題，有建造業人士指，相信螺絲不是工人擅自剪短，而是其他人的決定；有立法會議員認為事件反映承建商在工地管理及呈報上做得不好。

建築署發現小欖、屯門及柴灣三個簡約公屋項目有螺絲被剪短，及有鐵片螺絲位被開大。有建造業人士指，相信不是工人擅自改動。

建造業總工會理事長周思傑：「你說工人會否剪？一支半支不出奇，或做不到時扭曲些少令他做得到，亦不出奇，但如果你說這麼多數量，工人是否敢做？以及工人他們本身都有些知識，大家都知道、普通人都知道，結構不可亂調較。我相信有機制在，問題是機制在某個程度，是否有人擅自做了決定，他認為可以這樣做而沒有上報？」

工程界立法會議員盧偉國指，施工時遇上問題要有改動時有發生，問題是有否向工程師或政府上報，經批核才去改，又指誰人要為事件負責、受罰，要待建築署調查完才可下定論。

立法會議員(工程界)盧偉國：「我認為涉事聯營公司本身，應該要認真審視自己現場管理方面出了甚麼問題。今次要建築署在抽查、巡查時才發現得到，即是說地盤內的管理上似乎有問題出現，要上報、有記錄，起碼這東西是做得不好。」

他強調今次屬於個別事件，不用擔心組裝合成法的安全。

