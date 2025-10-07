簡約公屋揭擅自剪短螺絲 建築署署長：最壞打算全部拆下重新安裝(李昌峻報道)

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【Now新聞台】屯門及柴灣三個簡約公屋項目發現撐板螺絲被剪短等問題。建築署署長李翹彥指，承建商已提交補救方案，署方仍在審視當中，最壞打算是將所有組件全部拆下重新安裝，最長需時4至5個月，正商討不須全拆的方法。
承建商「安保俊和聯營」三個在小欖、屯門及柴灣的簡約公屋項目，部分連接混凝土核心牆的螺絲被剪短，亦有鐵片螺絲位被擅自開大。有人質疑是組裝合成的組件設計出現問題，所以工人要調整施工方法。
建築署署長李翹彥強調，擅自更改施工方法有機會影響結構安全。
建築署署長李翹彥：「有些(螺絲)是可以扭得入，但都不知道為甚麼被剪短。很多時在現場施工，有些需要調整或更改，不是不讓你做，只不過你要和我們溝通，可能有些補救措施，我們的工程師要計算，有(數據)給我們時是可以做到。連接孔有些你又不安裝(螺絲)，或者可能很難安裝(螺絲)，你也要跟我們說吧？沒有跟我們說然後做了，就給下一個組件掩蓋，我們大家都不知道，這個才是問題。」
李翹彥指，承建商已提出補救方案，署方正審視，但組件一環扣一環，部分要拆下來才看到有沒有問題，但鑑於要按時交貨，正與承建商商討有否更好其他方法。
李翹彥：「剪螺絲的位置是連接中間有些主力，例如升降機、樓梯石屎整個位置，那個是最重要，因為所有組裝合成組件拉在一起是靠那個位置。最直接當然是全部拆下，但有沒有其他方案可以令到不用拆這麼多？可能可以只取下一半，我們正審視方案是否可以接受，因為要重新安裝以及連接孔，長遠壽命及很多要先看清楚。最壞打算及目標，希望4至5個月取下及逐個逐個再安裝。」
李翹彥又稱，今次事件是署方主動巡查發現，認為監管機制行之有效，而由助理署長領導的獨立調查小組亦會研究有否更好的機制。
