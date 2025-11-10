簡約公屋螺絲遭剪短 工程師指挪開及重裝涉事模組做法徹底

fa77af77-095a-449e-8677-16a84b002527.jpg

位於小欖、屯門欣寶路及柴灣常安街的3個簡約公屋項目，發現有組件螺絲被剪短，亦有鐵板螺絲鑽孔被擅自擴大。建築署上周向房屋局及發展局提交獨立調查報告，並已責成承建商補救，包括挪開及重裝涉事模組及承擔相關費用。

香港工程師學會結構分部前主席陳世昌今早(10日)在港台節目表示，涉事位置集中在連接模組之間的混凝土核心牆，相信挪開及重裝涉事模組是較徹底的做法，可以將構件重新加固、鑲嵌，否則難以判斷哪些位置、多少螺絲有問題及其失效情況。他又估計，建築署指不會影響3個項目的完工日期是由於其他外圍工序、渠務工程等會同時進行，承建商及結構工程師須加強監察。

