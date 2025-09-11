Apple Watch 推量血壓 醫生指不等同醫療監測
籃球博彩條例草案三讀通過 多數議員表態支持
【on.cc東網專訊】立法會就籃球博彩條例草案今日(11日)大比數下獲三讀通過，會上大多數議員均表達支持草案，認為可有效打擊非法賭博，同時增加庫房收入，但有部分議員則認為，足球賭博合法化後無阻非法賭博規模增長，亦擔心會加劇病態賭博問題，因此反對草案。
議員霍啟剛對草案表示支持，又以足球博彩合法化為政府帶來的收益為例，以2024至2025年，政府由足球博彩收益中獲得133億港元，認為籃球博彩後同樣可為政府帶來可望收入，又認為香港賽馬會是個會履行社會責任，且不為吸引市民投注而過度宣傳的機構，但建議政府將有關收益投放到本地體育發展，以及透過平和基金加強教育大眾遠離賭博的工作。
議員容海恩亦同意通過草案，並表示自足球博彩合法化以來，已有1萬5千億港元的投注額引流至合法投注渠道，但同時建議為青少年設立投注上限以及透過系統監察，識別過度投注者並予以警告。同樣支持草案的議員何啟康則表示，籃球博彩合法化後可為政府每年帶來額外15億收入，然而合法化後有機會惹來政府以及馬會「食水深」的質疑，因為外圍賭博一般而言較合法平台多約1成回報，因此要考慮如果應對情況，又提起早前香港金牛籃球隊因場地問題需移師深圳場館作主場，認為有關的收益可用作建立符合國際賽標準的籃球場及游泳館等場館。
而反對草案的議員狄志遠則表示，足球賭彩合法化後外圍賭博不減反增，反映非法賭博不會因投注合法化而消失，且外圍莊家會以更高賠率、先賭後付，以及即場投注等技倆吸客，執法難度將會更大，而每當有大型體育賽事，有關賭博的求助數字亦會急升，因此呼籲政府撤回草案。同樣反對草案的議員朱國強則表示，2003年討論足球賭彩合法化時政府已經以打擊外圍為論據，然而事實證明無助解決問題，又指曾有教師甚至校長因賭博，濫用職權牟取金錢最終被捕，加上現時賭博問題有年輕化趨勢，種種原因下籃球博彩不應合法。
