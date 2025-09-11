籃球博彩｜陳振英支持：壓縮非法外圍空間 狄志遠反對：合法不等於無害

【Now新聞台】立法會恢復辯論規管籃球博彩的草案，多名議員支持，認為可避免年輕人參與非法賭博。不過社福界議員狄志遠表明反對，擔心會進一步推動賭風。

立法會議員(金融界)陳振英：「今次立法壓縮非法外圍籃球博彩的空間，並且將原本流向非法市場的資金，引導去受規管的正規渠道，以提升監管的效能，保障市民利益，以及維護社會安全，因此本人是支持將籃球賭博合法化。」

立法會議員(保險界)陳健波：「規管籃球博彩，無疑為政府開闢了新的稅收來源，而相關收入更加開投放於醫療、教育、支援弱勢社群等範疇，造福社會。」

立法會議員(社會福利界)狄志遠：「合法不等於無害、規管不等於減害。足球博彩稅20年的經驗已經告訴我們，黑市是沒有消失，賭博的人反而增加，青少年是更易受害，社會成本亦遠超稅收，促請政府立即撤回條例，不要進一步推動賭風。」

#要聞