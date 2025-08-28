經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
籲恢復援糧站網絡 聯合國主管稱加薩瀕臨崩潰
（法新社羅馬28日電） 聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme, WFP）執行主任馬侃今天示警說，受饑荒打擊的加薩走廊正「瀕臨崩潰」。她呼籲儘快恢復由200個援糧站組成的網絡，以便展開救濟行動。
馬侃（Cindy McCain）造訪受圍困的加薩走廊（Gaza Strip）後表示：「夠了，真是夠了。」
以色列軍隊正在加薩推進攻勢，企圖剷除巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。
馬侃發表聲明說：「加薩正瀕臨崩潰。絕望感正持續攀升，我親眼目睹一切。」
馬侃前往加薩城市汗尤尼斯（Khan Yunis）和迪爾巴拉（Deir el-Balah），在這兩地探訪了提供兒童營養服務的保健診所。她並會見了每日為尋找些許食物而掙扎的流離失所母親們。
馬侃指出：「我們必須儘快恢復由加薩200座援糧站、社區廚房及烘焙坊所組成、值得信賴的大型網絡。當務之急是確保適當條件就位，才能觸及最脆弱的群體並拯救生命。」
她說道：「我見過正在接受重度營養不良治療的飢餓兒童，我看過他們體態健康時的照片，如今他們已變得面目全非。」
