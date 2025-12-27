米倉涼子發聲明回應涉毒風波 認曾有調查單位入屋搜查

【on.cc東網專訊】50歲日劇女王米倉涼子，今年8月捲入寓所藏有含大麻違禁藥物風波後，推Job避世至今。日前她事隔4個月更新收費粉絲網，公開愛犬相片並留言「聖誕快樂」。外界推測搜查部門沒有進一步行動，米倉有望在明年春天「復工」。

米倉昨晚發聲明首度提及涉毒疑雲，她承認確曾有調查單位到寓所進行調查，但相關程序已告一段落。她表示一直未有回應事件，是基於配合調查的立場及諮商律師後，選擇保持沉默。今後她將繼續配合調查，而就目前情況來看，調查暫告一段落。聲明內容亦提到，她的身心狀況沒任何問題，今後將回到初心，真誠認真面對每一件事，亦感謝大家一直的信任及支持，她將繼續向前邁進。她對於一直未能說明自身狀況，為大家帶來困擾與擔憂，致上深切歉意。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】