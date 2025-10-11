米倉涼子被爆涉毒 寓所搜出多項違禁藥物

50歲日劇天后米倉涼子，近日傳出健康亮紅燈，自上月起連番推Job，先後缺席3個公開活動，又辭退品牌宣傳大使工作，連7月公開的新廣告又突然下架，她與男友Gonzalo不知去向，引起外界擔心。

不過，據日本《周刊文春》爆料，米倉涼子疑違反「麻藥取締法」。今年6月，傳媒便收到相關內幕消息，日本毒品取締部於8月20日晚突襲她與男友同居的東京寓所，並在家中搜出多項極可能含有違法成分的藥物及器具。據法律界人士透露，就在突擊搜查後的兩天，米倉便啟程前往歐洲度假，在英國倫敦等地逗留約兩周，至9月6日返抵日本。《周刊文春》隨即展開追訪，卻一直未能與她取得聯絡，又向事務所查問被搜屋一事，卻未獲任何回覆。

米倉傳身體抱恙，阿根廷舞蹈家男友Gonzalo Cuello卻被爆不在身邊。

米倉涼子近日因健康問題連環推job，引起外界擔心 。

憑人氣醫療劇系列《Doctor X》成日劇女王的米倉，在感情路上卻並非一帆風順。2000年，她被爆曾與已婚圈外人拍拖，男方曾吸食興奮劑被捕，連累米倉亦被執法部門搜屋及驗毒，最終她獲證清白。2014年底，她與年輕兩載的圈外男友閃婚，其後傳出遭家暴，兩年後離婚收場。而她與相戀多年的阿根廷舞蹈家男友Gonzalo原本感情穩定，但最近傳出她身體抱恙期間，男方卻不在身邊。