日本 Ministop逐步復售熟食
米倉涼子被爆涉毒 寓所搜出多項違禁藥物
50歲日劇天后米倉涼子，近日傳出健康亮紅燈，自上月起連番推Job，先後缺席3個公開活動，又辭退品牌宣傳大使工作，連7月公開的新廣告又突然下架，她與男友Gonzalo不知去向，引起外界擔心。
不過，據日本《周刊文春》爆料，米倉涼子疑違反「麻藥取締法」。今年6月，傳媒便收到相關內幕消息，日本毒品取締部於8月20日晚突襲她與男友同居的東京寓所，並在家中搜出多項極可能含有違法成分的藥物及器具。據法律界人士透露，就在突擊搜查後的兩天，米倉便啟程前往歐洲度假，在英國倫敦等地逗留約兩周，至9月6日返抵日本。《周刊文春》隨即展開追訪，卻一直未能與她取得聯絡，又向事務所查問被搜屋一事，卻未獲任何回覆。
憑人氣醫療劇系列《Doctor X》成日劇女王的米倉，在感情路上卻並非一帆風順。2000年，她被爆曾與已婚圈外人拍拖，男方曾吸食興奮劑被捕，連累米倉亦被執法部門搜屋及驗毒，最終她獲證清白。2014年底，她與年輕兩載的圈外男友閃婚，其後傳出遭家暴，兩年後離婚收場。而她與相戀多年的阿根廷舞蹈家男友Gonzalo原本感情穩定，但最近傳出她身體抱恙期間，男方卻不在身邊。
其他人也在看
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦
【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己
孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。Yahoo Style HK ・ 1 天前
林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎
1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
79歲夏雨透露將回內地定居 原來一早有跡可尋？
79歲夏雨由60年代從影至今已超過60年，1974年由亞視前身麗的映聲轉投TVB拍劇，之後加入《歡樂今宵》，多年來拍攝過唔少膾炙人口嘅作品Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
風林火山｜耗資4億籌備至上映歷時12年 陳百祥震驚：自己4億可拍40幾部戲
由麥浚龍（Juno）執導嘅電影《風林火山》集結一班華麗演員陣容，包括金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓等等，耗資4億港元打造，由構思、拍攝製作至上映歷時12年，終於喺10月1日國慶上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王嘉爾Jackson泰國演唱會突被半裸猛男強吻 當場呆住 網民：保鑣跑去哪？
韓國男團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson）近日於泰國曼谷舉行第二次個人世界巡演《MAGIC MAN 2》，兩場演出座無虛席，氣氛沸騰。不過，於個唱期間Jackson突被粉絲強吻，其影片亦於事後喺網上瘋傳，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
風林火山︳王晶狠批電影兩大問題 直指麥浚龍拍片多得富爸爸 盛讚死敵王家衛作品 《繁花》
麥浚龍執導作品《風林火山》耗資4億兼歷時8年終於上映，但評價毀譽參半，而且票房成績未如理想。《風林火山》在港上映7日，票房收入840萬港元，而喺內地就錄得近7千萬票房，似乎難以回本。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普宣布11月1日起對中國加徵100%新關稅
美國總統特朗普週五 (10 日) 表示，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。同時，特朗普宣布，美國也將於同日對「所有關鍵軟體」實施出口管制。鉅亨網 ・ 3 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 7 小時前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國股市回吐漲幅急跌 川普發長文怒懟中國並威脅大加關稅
【彭博】-- 美國股市周五回吐早盤漲幅並轉為大幅下跌，因美國總統唐納德·川普威脅「巨幅提高」中國商品關稅，標普500指數當周擴展的地盤也難以守住。儘管開盤後一度上漲0.4%，該基準指數當天跌幅最多達到2%，創下8月1日以來最大盤中紀錄。它已經連續33個交易日未在收盤時出現1%的漲跌幅，是2020年以來持續時間最長的一次。那斯達克100指數一度大跌2.Bloomberg ・ 11 小時前
大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）
最後補充一句，雖然近年不少華資私有化都失敗收場，但按過往廿年案例睇，永亨、永隆及廖創興銀行都全部成功通過，所以今次匯豐應該都十拿九穩吧。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
中國將曝出華為晶片秘密研究公司列入黑名單
【彭博】— 中國將揭開了華為AI晶片面紗的著名研究公司TechInsights列入不可靠實體清單。Bloomberg ・ 1 天前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 1 天前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 1 天前