日劇女王米倉涼子涉毒風暴！愛巢藏違禁品的駭人黑歷史曝光！

東京愛巢的突擊煙火

哎喲，誰能想到，日本日劇天后米倉涼子，46歲的《派遣女醫X》女王，本來該在螢幕上救人，結果自家變成警方搜查現場！😱 2025年8月20日晚6點半，厚生勞動省關東信越厚生局毒品取締部突襲她東京愛巢，挖出違反《毒品取締法》的藥物和器具。

週刊文春爆料，這案子從6月就盯上她，與阿根廷男友Gonzalo Cuello同居的公寓，瞬間成焦點。Gonzalo這位舞者男友，平日浪漫，誰知這次沉默得像隱形人。這種煙火秀，從女王到嫌疑人，也太突然了吧？

過去陰影的舊帳重提

米倉涼子這不是頭一遭跟麻煩擦邊。2000年，她愛上大15歲圈外男，那傢伙吸興奮劑被捕，她也被搜家驗毒，證明清白但事業重創。😏

China Times回顧，那時她才21歲，從清純偶像跌谷底，靠《Doctor X》系列翻身，演鐵血女醫圈粉無數。

Yukie Miyaji生於1979年，靜岡出身，1998年出道，代表作《花樣男子》到《Doctor X》，年收破億日圓。但這波涉毒疑雲，讓舊傷疤又裂開，網友直呼：「女王怎麼又中招？」

歐洲逃亡的連環缺席

搜查後兩天，米倉涼子打包飛歐洲，旅行兩週到9月6日回國，途中被文春記者堵門問話，她卻連番推job！😅 ETtoday報導，她缺席3個公開活動，辭品牌大使，

7月新廣告下架，男友Gonzalez不知去向，粉絲擔心「生病了？」事務所至今沒回應，週刊文春追問涉毒細節，她只笑笑走人。這連環缺席，從女王到神秘消失，也太戲劇！

粉絲與網友的震驚風暴

新聞一出，日本網友像炸鍋！X上#米倉涼子熱搜，留言從「不可能，她那麼專業」到「又來？2000年還沒教訓？」😤 HK01指出，她與Gonzalo戀愛多年，感情穩定，但這次愛巢藏毒，讓粉絲傻眼。

華人圈轉載：「Doctor X女王涉毒，劇情太狗血！」Reddit r/japan討論：「她演女醫救人，現實卻救不了自己。」這種風暴，從崇拜到失望，讓人感慨演藝圈的無常。

調查進展的尷尬懸念

警方調查還在繼續，藥物種類未公開，但文春暗示是常見違禁品。😔 NowNews報導，她回國後低調，事務所推「私人事務」，但網友不買帳。這懸念，從搜查到沉默，像懸疑劇等續集。她的故事，不只女王傳奇，更是個尋常女人的掙扎。

