加密貨幣市場巨震 市場質疑內幕交易
日劇女王米倉涼子涉毒風暴！愛巢藏違禁品的駭人黑歷史曝光！
日劇女王米倉涼子涉毒風暴！愛巢藏違禁品的駭人黑歷史曝光！
東京愛巢的突擊煙火
哎喲，誰能想到，日本日劇天后米倉涼子，46歲的《派遣女醫X》女王，本來該在螢幕上救人，結果自家變成警方搜查現場！😱 2025年8月20日晚6點半，厚生勞動省關東信越厚生局毒品取締部突襲她東京愛巢，挖出違反《毒品取締法》的藥物和器具。
週刊文春爆料，這案子從6月就盯上她，與阿根廷男友Gonzalo Cuello同居的公寓，瞬間成焦點。Gonzalo這位舞者男友，平日浪漫，誰知這次沉默得像隱形人。這種煙火秀，從女王到嫌疑人，也太突然了吧？
過去陰影的舊帳重提
米倉涼子這不是頭一遭跟麻煩擦邊。2000年，她愛上大15歲圈外男，那傢伙吸興奮劑被捕，她也被搜家驗毒，證明清白但事業重創。😏
China Times回顧，那時她才21歲，從清純偶像跌谷底，靠《Doctor X》系列翻身，演鐵血女醫圈粉無數。
Yukie Miyaji生於1979年，靜岡出身，1998年出道，代表作《花樣男子》到《Doctor X》，年收破億日圓。但這波涉毒疑雲，讓舊傷疤又裂開，網友直呼：「女王怎麼又中招？」
歐洲逃亡的連環缺席
搜查後兩天，米倉涼子打包飛歐洲，旅行兩週到9月6日回國，途中被文春記者堵門問話，她卻連番推job！😅 ETtoday報導，她缺席3個公開活動，辭品牌大使，
7月新廣告下架，男友Gonzalez不知去向，粉絲擔心「生病了？」事務所至今沒回應，週刊文春追問涉毒細節，她只笑笑走人。這連環缺席，從女王到神秘消失，也太戲劇！
粉絲與網友的震驚風暴
新聞一出，日本網友像炸鍋！X上#米倉涼子熱搜，留言從「不可能，她那麼專業」到「又來？2000年還沒教訓？」😤 HK01指出，她與Gonzalo戀愛多年，感情穩定，但這次愛巢藏毒，讓粉絲傻眼。
華人圈轉載：「Doctor X女王涉毒，劇情太狗血！」Reddit r/japan討論：「她演女醫救人，現實卻救不了自己。」這種風暴，從崇拜到失望，讓人感慨演藝圈的無常。
調查進展的尷尬懸念
警方調查還在繼續，藥物種類未公開，但文春暗示是常見違禁品。😔 NowNews報導，她回國後低調，事務所推「私人事務」，但網友不買帳。這懸念，從搜查到沉默，像懸疑劇等續集。她的故事，不只女王傳奇，更是個尋常女人的掙扎。
Japhub小編有話說
米倉涼子這愛巢危機，從Doctor X女王到涉毒疑雲，Gonzalo的沉默更添戲劇！😆 小編心疼她的粉絲，你呢？覺得這是誤會還是真事？快留言你的看法，或者分享日劇奇聞。誰說女王無敵？生活總有驚喜！
其他人也在看
地鐵車廂扮理髮拍片吸粉 4人遭行政處罰
【on.cc東網專訊】上海軌交警方近日依法查處一宗擾亂公共交通工具秩序案件，4名美容美髮從業人員為博眼球，在地鐵車廂擺拍理髮，各人最終被行政處罰。on.cc 東網 ・ 21 小時前
壽山村道雙屍命案｜34歲法籍婦浴盆殺女後自縊亡 丈夫今黯然認屍
港島南區壽山村道6A號壽山花園，昨日（13日）發生倫常雙屍命案，一名法國籍女子在住所內浸死7個月大女兒後，再上吊身亡。今日（14日）早上10時許，死者法國籍丈夫在警員陪同下到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續後離開，黯然哀傷。am730 ・ 20 小時前
意粉食譜｜蕃茄忌廉雞肉長通粉 Creamy Tomato Chicken Penne Pasta
微酸的番茄忌廉雞肉長通粉是夏日開胃之選，而且這個長通粉就算放久了亦不會影響口感，適合帶飯。只需將所有材料放入電飯煲煮熟，就可以享受這道懶人料理。最後撒上巴馬臣起司粉，便當更有芝味！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 小時前
64歲葉蒨文保養狀態極好無喘氣跳唱〈APT.〉！演唱會上穿透視裝背心、對白髮沒焦慮：和阿Lam看上去像雙胞胎
早前，葉蒨文（莎莉）和林子祥宣布在隔了27年後，再次以夫妻檔的姿態舉辦一連五場的演唱會。但似乎對比夫妻檔的賣點，葉蒨文的好狀態更加備受矚目，當中她不但活力十足地唱跳〈APT.〉，甚至穿上透視裝背心。狀態之佳，令人對64歲的她的保養法，確是好奇，也必須要學起來。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Justin Bieber同老婆撐艇仔慶祝結婚7周年
【on.cc東網專訊】加拿大天王Justin Bieber早前一度被傳與索模妻子Hailey Bieber婚變，而上月是夫婦結婚7周年，同是大忙人的他們昨日終於有時間度假慶祝一下。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
金城武為何零緋聞？天秤男6大愛情觀：與其談一場無趣戀愛，還不如在家打電動
近期終於帶著新作《風林火山》重返大銀幕的金城武，依舊是一個特立獨行的存在。出道三十多年來，他維持一貫的低調作風，幾乎沒有緋聞纏身，更鮮少將私人生活曝露在鎂光燈下。這位被譽為「亞洲男神」的演員，不只憑藉俊朗外貌、深邃氣質與精湛演技擄獲觀眾的心，更因神秘的感情世界而長年引發好奇。許多人形容他是典型的天秤座：追求平衡、在意感覺、寧缺毋濫，一段乏味的戀愛，遠不及一個人來得愜意自在。bella儂儂 ・ 16 小時前
沙田City'super女子偷竊斷正 男店長捉實喝斥：跟我返去！
社交平台近日流傳影片，指沙田新城市廣場City'super超市有一名女子偷竊斷正，被店長和職員擒獲，女子不斷求情無果，男店長喝斥女子「跟我返去！」、「你唔跟我返去（就）打999」、「你跟唔跟我返去啊？」。 City'super向傳媒表示，確認日前有店舖處理一宗顧客懷疑盜竊事件，並已交由警方跟進，為保障所有顧客及員am730 ・ 1 天前
義美小泡芙同口味「紅白包裝」差在哪？哪款分量比較多？員工揭開隱藏秘密
台灣零食市場競爭激烈，其中義美小泡芙更是橫跨世代的國民零食代表。這款陪伴無數台灣人成長的經典泡芙，不僅在本土市場長紅數十年，更躍上國際舞台成為外國遊客必買伴手禮。然而，近日一名網友在社群平台提出關於包食尚玩家 ・ 1 小時前
收銀車時間表2025丨金管局收銀車2025年10月至11月日程表 即睇收銀車服務地點（每月更新）
不想對住家中的大量碎銀？金管局轄下的收銀車於10月至11月期間將會服務元朗、深水埗、北區、離島區、中西區等多個地方，大家留意收銀車幾時駛到屋企附近，到時集合家中散銀換成紙幣或增值到電子錢包！YAHOO著數 ・ 1 天前
Keeta優惠碼2025〡 6折優惠/外賣自取減$40
Keeta 是美團旗下的香港外賣平台，每月均會聯同全港不同特色餐廳推出多項飲食優惠。無論是新客戶或是現有客戶，美食外送或是外賣自取，今個10月為大家送上最新優惠資訊！大家快點趁優惠未完結和親朋戚友一起享受優惠喇！Yahoo Food ・ 1 小時前
Maison Margiela招牌「四角縫線」變口套飾物！「詭異怪奇美學」變時裝周焦點，網民：會流口水嗎？
由Glenn Martens操刀的Maison Margiela迎來第二個系列，延續了7月Artisanal高訂的「幽靈」主題，發布在SS26時裝周之上。騷場上的模特兒，統一佩戴一款「四角縫線口套」，成為時裝周最引人注目的這型，令模特兒們保持「張開的詭異微笑」。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
日本女生掀起「30歲拒婚潮」7大超現實原因曝光：丈夫愛說教、獨處時間變少、最難忍受「這傳統」
在現代社會，許多踏入30歲的女性朋友並沒有急於結婚，而這股單身主義近年在日本掀起熱潮，她們不再畏懼「剩女」標籤，打破日本傳統觀念的束縛，欣然面對自己單身的現狀。究竟是什麼讓這些日本女生勇敢地追求自由和獨立呢？有日本網友在社交平台分享了30歲女性拒絕婚姻的7個超真實理由，意外引發全網熱議，眾多女性紛紛表示：「簡直說出了我的心聲！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
鍾麗緹17歲二女兒Jaden戀愛了！和高帥男友街頭大方放閃 畫面超甜如青春電影
有「華語性感女神」之稱的鍾麗緹，近日再度成為話題焦點——她17歲的二女兒Jaden（張思捷）被網友目擊與男友甜蜜逛街。兩人自然摟腰的互動畫面曝光後，引發熱議。過去被形容為家中「小透明」的Jaden，如今已蛻變成氣質出眾的少女，戀情也備受矚目。姊妹淘 ・ 1 天前
珍惜生命｜火炭御龍山男子家中上吊 胞弟揭發惜太遲
火炭御龍山發生上吊自殺案。 今日（14日）下午12時56分，一名55歲男子於火炭樂景街28號御龍山一個單位內上吊，其胞弟發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現男子已經陷入昏迷，由救護車將他送往沙田威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治。警方正在調查其尋死原因。am730 ・ 17 小時前
Katy Perry英國開騷暗示與加拿大前總理杜魯多拍拖
【on.cc東網專訊】美國天后Katy Perry與緋聞男友加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）日前被拍到出海時在船頂擁吻證實戀情。而昨晚Katy就在英國倫敦展開當地的巡唱，在演唱會期間Katy暗示與杜魯多正蜜運中。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
徐濠縈素顏運動look行街被野生捕獲 網民激讚靚女又親民
51歲徐濠縈2006年與陳奕迅結婚，育有女兒陳康堤（Constance），為照顧家庭逐漸淡出演藝圈，但多年來依然保持良好狀態，擁有敏銳時尚觸覺，被封Fashion Icon。日前，有內地網民於社交平店分享於服裝店偶遇徐濠縈嘅合照。從照片中看到，徐濠縈素顏示人，並穿上一身運動打扮及頭戴頭巾，該網民大讚素顏嘅徐濠縈靚女以及極親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BLACKPINK高雄演唱會開騷倒數！6大地標打造粉紅燈海 全城應援模式啟動
各位「BLINK」是時候在高雄集結了！韓國天團BLACKPINK即將於10月中旬在高雄世運主場館（高雄國家體育場）舉辦《DEADLINE》世界巡迴演唱會，為迎接這場年度盛事，高雄市政府特別舉辦「LIGHT UP高雄IN PINK」活動，從10月13日至10月19日，連續7晚在高雄六大地標點亮夢幻粉紅色燈光。這不單是偶像應援，還把整座城市瞬間染上BLACKPINK專屬顏色變成巨型應援場。各位粉絲絕對要把握機會，在演唱會開始前展開一趟最「Pink」的朝聖之旅！Yahoo 旅遊 ・ 38 分鐘前
行動電源放沙發突起火！消防員籲「這款」超危險別買：恐釀70萬財物損失
智慧型手機普及後，行動電源已成為許多人外出必備配件，但近年來行動電源自燃事件頻傳，引發安全疑慮。一名消防員在社群平台分享親身經歷，指出曾處理過一起因行動電源引發的嚴重火災，造成高達70萬元以上財物損失食尚玩家 ・ 38 分鐘前
蠟樣芽孢桿菌︱「巨樹牌」麻油辣腐乳驗出超標 食安中心要求停售及下架︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】食物環境衞生署食物安全中心昨日（13 日）公布，「巨樹牌」一個瓶裝腐乳樣本被檢出含過量蠟樣芽孢桿菌，呼籲市民立即停止食用相關批次產品，業界亦須停止使用或出售。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
啟德今晚及周六大型足球比賽 屯馬綫列車加強服務
【on.cc東網專訊】啟德體育園將於今晚(14日)及周六傍晚(18日)舉行大型足球賽事，港鐵表示，由於預計乘客量會增加，屆時會相應加強屯馬綫列車服務，便利乘客往來場館。港鐵會密切留意有關情況，有需要時作出相應調配。on.cc 東網 ・ 20 小時前