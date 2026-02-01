米勒力壓溫班亞馬 黃蜂勝馬刺6連勝入袋

（法新社洛杉磯31日電） 夏洛特黃蜂的米勒（Brandon Miller）今天獨拿26分，帶領全隊以111比106擊敗聖安東尼奧馬刺，黃蜂6連勝順利入袋。

美國職籃NBA賽事，米勒是NBA2023年選秀榜眼，今天對手恰好是當年的狀元溫班亞馬（Victor Wembanyama）。溫班亞馬率領的馬刺今天在落後20分的情況下，在剩97秒時將比數追至104比106，不過米勒最後穩住陣腳幫地主留下勝利。黃蜂的6連勝也是隊史自2016年3月以來最佳的連勝表現。

溫班亞馬最後錯失追平的3分球後，米勒在還剩10.6秒時兩罰全中，不但將勝利帶走，同時也將連續罰球命中的紀錄推進至38球。

米勒在談到馬刺的反撲時說，「必須向他們致敬。他們是非常具有競爭力的球員。」

米勒表示，每個人都以最高競技水準心態上場，盡其所能做出每一個有助獲勝的表現，這就是贏球的原因。

以替補身分登場的薩克斯頓（Collin Sexton）為黃蜂貢獻21分，波爾（LaMelo Ball）則有16分、8籃板及8助攻。

馬刺方面，溫班亞馬拿16分與8籃板，替補哈波（Dylan Harper）攻下20分全隊最高，卡索（Stephon Castle）則是16分與9助攻。