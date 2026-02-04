米可白開刀男友貼心看護 激罕放閃冧到暈

【on.cc東網專訊】台灣女星米可白，憑精湛演技及直率性格圈粉無數，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更在社交網晒出病床照，透露已順利完成長期困擾的鼻疾手術，相中所見，完成「鼻息肉與神經切除」的她鼻部貼著紗布，但精神狀態良好，神采依舊。手術過程因親友陪伴而特別溫馨，經紀公司團隊、男友孫綻以及閨密阿諾全程在旁支持，病房氣氛充滿關懷與暖意。

而米可白亦分享道開刀當天，媽媽和哥哥一大早從鹿港搭高鐵上來陪她，向來傳統、很少把愛與關心說出口的媽媽，在準備回鹿港前，突然抱住米可白，並說道：「我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關懷那些孩子就好，不要在意別人怎麼說，你很好」，讓她感到很溫暖。

此外，米可白也晒出男友孫綻在醫院悉心照顧她的畫面，先是擔心她打針手部不適，還親自幫她穿上襪子，認真閃到盲。

